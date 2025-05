Miarka się przebrała! Idą na wojnę z Mbappe. Żądają 100 milionów

Kylian Mbappe przed rozpoczęciem sezonu zdecydował się opuścić PSG i podpisać kontrakt z Realem Madryt. Stało się wówczas to, o czym mówiono już od lat. Francuz marzył o grze dla hiszpańskiego klubu, dlatego mimo usilnych prób władz PSG, konsekwentnie odrzucał oferty przedłużenia umowy. Początek w Realu miał niełatwy, natomiast teraz wygląda doskonale i jest jednym z liderów.

PSG domaga się fortuny od Kyliana Mbappe. Nagły zwrot

PSG długo nie mogło sobie poradzić z odejściem kapitana reprezentacji Francji. Nie miało zamiaru zatem wypłacać mu pieniędzy, których żądał sam piłkarz. Chodziło o premię za podpisanie kontraktu (36,6 mln euro), niezapłacone wynagrodzenia za kwiecień, maj i czerwiec zeszłego roku (po 5,75 mln euro miesięcznie) oraz przysługujące mu za wspomniany okres premie (w sumie 1,5 mln euro). Wszystko to składa się na kwotę rzędu ok. 55,4 mln euro.

26-latek udał się najpierw do komisji prawnej LFP (Profesjonalna Liga Piłkarska), a potem do komisji odwoławczej ligi, ale bez skutku. Aż wreszcie poszedł do sądu, a ostatnio zatrudnił nawet trzech prawników specjalizujących się w sprawach karnych, pracowniczych i sądowych. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił jednak w poniedziałek, że stanowcze działania podjęło też PSG. "Żąda od Mbappe 100 mln euro" - przekazano. Dziennikarze zaznaczyli, że PSG zwróciło się do Sądu Najwyższego w Paryżu o unieważnienie zajęcia 55 mln euro.

Podczas rozprawy prawnicy PSG orzekli, że Mbappe "nie przedstawił wystarczających dowodów na istnienie długu" i złożyli apelację do Trybunału Sprawiedliwości o uchylenie decyzji Komisji Prawnej Profesjonalnej Ligi Piłkarskiej. Decyzja zostanie podjęta 26 maja. Gdyby tego było mało, to PSG również postanowiło wystosować pozew na kwotę 98 mln euro.

"Kylian Mbappe jest winien PSG pieniądze za nieuczciwe zachowanie, które zaszkodziły klubowi" – powiedział Renaud Semerdjian agencji AFP. "Celem nie jest odzyskanie 98 mln euro, ale wykazanie, że jeśli jest nam winien pieniądze, to jego roszczenie jest bezpodstawne" - dodał. Reprezentujący Mbappe Thomas Clay zwrócił się nawet do samego prezydenta klubu. "Decyzja będzie uważnie śledzona" - oznajmił.

Kylian Mbappe po zdobyciu trzech bramek w niedzielnym El Clasico awansował na pozycję lidera najskuteczniejszych piłkarzy La Liga. Ma na koncie 27 goli, podczas gdy drugi Robert Lewandowski - 25. Do końca rozgrywek pozostały trzy spotkania.