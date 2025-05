Klub z czołówki La Liga rusza po Tobiasza! Absolutny transferowy hit

Legia Warszawa ma ostatnio bardzo dobry okres. Nie dość, że odzyskała Puchar Polski, to wygrała m.in. z Chelsea w Lidze Konferencji. Spore grono fanów jest zadowolone z tych rozgrywek, natomiast są również tacy, którzy wytykają Goncalo Feio przedsezonowe obietnice o mistrzostwie Polski. Niedzielna porażka z Lechem Poznań zmieniła nieco nastroje w stolicy, czemu nie ma co się dziwić, gdyż wszyscy fani liczyli na zwycięstwo.

Sensacyjne wieści. Kacper Tobiasz trafi do Celty Vigo?

Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej Feio podjął radykalną decyzję wskutek słabych występów Gabriela Kobylaka i Kacpra Tobiasza. Sprowadził do Legii Vladana Kovacevicia, który jednak od samego początku zawodził. Siedem meczów wystarczyło, by usiadł na ławce, a do składu wrócił Tobiasz. Ten spisuje się teraz całkiem nieźle, co - jak się okazało - wzbudziło zainteresowanie jednego z hiszpańskich klubów.

Dziennikarz Abel Morrazzo ujawnił, że Celta Vigo rozpoczęła negocjacje ws. młodego polskiego bramkarza. "Prawdopodobnie przyjdzie również inny zawodnik, niezależnie od tego, czy sprowadzą Tobiasza, czy nie" - przyznał, podkreślając, że podstawowy bramkarz Celty Vicente Guaita z końcem czerwca wypełni kontrakt i odchodzi. Jednym z faworytów do zastąpienia 38-latka był nie tak dawno Inaki Pena, który przegrał rywalizację o miejsce w bramce FC Barcelony z Wojciechem Szczęsnym.

"Klub z Vigo musi podjąć decyzję w sprawie przedłużenia kontraktu z aktualnym numerem jeden, czyli Guaitą. Jednak porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Jeśli to się nie stanie, w Vigo bardzo ciepło wyrażają się o bramkarzu Barcelony" - pisał w marcu "Sport". Wiemy już, że Guaita rozstanie się z dotychczasowym, więc potencjalny transfer Peny nabiera sensu.

Gdyby okazało się faktycznie, że Tobiasz trafi do Celty, byłaby to niemała niespodzianka. Trudno było zaprzeczyć, że od dawna Legia miała plan, by zarobić na bramkarzu. Miało w tym pomóc powołanie na mistrzostwa świata w Katarze oraz choćby gra w europejskich pucharach. Jego występ w ubiegłorocznym meczu z Molde FK miał być prawdziwym "papierkiem lakmusowym", a okazał się jednak gigantyczną klapą, która wyhamowała karierę 22-latka.

Kacper Tobiasz rozegrał łącznie w barwach Legii 100 meczów, w których 34 razy zachowywał czyste konto. Jak dotąd może pochwalić się zdobyciem: mistrzostwa, Superpucharu oraz dwukrotnie Pucharu Polski.