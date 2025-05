Szymon Marciniak był sędzią hitowego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a FC Barceloną (4:3). W meczu nie brakowało kontrowersji, a hiszpańskie media bardzo skrytykowały Polaka za podejmowane decyzje. "Marciniak był zdeterminowany, by zakończyć marzenie o bohaterskiej Barcelonie. Fatalny występ polskiego arbitra" - pisali dziennikarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

Szymon Marciniak nie poprowadzi żadnego finału w Europie. Hiszpanie reagują

W ostatnich dniach wiele mówiło się o tym, czy Marciniak poprowadzi któryś z finałów europejskich pucharów. Ostatecznie UEFA nie zdecydowała się na wybór Polaka do żadnego z tych meczów. Finał Ligi Mistrzów posędziuje Istvan Kovacs, finał Ligi Europy trafił do Felixa Zwayera, a Ligi Konferencji do Irfana Peljto.

Hiszpańskie media od razu zareagowały na decyzję UEFA. Dziennikarze "Sportu" wprost stwierdzili, że jest to kara za ich zdaniem złe sędziowanie w meczu Interu z FC Barceloną. "UEFA nie nagrodziła Polaka. Jego kontrowersyjny występ w rewanżowym meczu półfinałowym pomiędzy Interem a Barceloną mógł kosztować sędziego zbyt wiele. Decyzje arbitra były szeroko dyskutowane, takie jak rzut karny przyznany po faulu Cubarsiego na Lautaro czy możliwy faul w akcjach, które doprowadziły do wyników 1-0 i 3-3" - napisali.

Po wspomnianym meczu półfinałowym oberwało się również sędziom VAR Polowi van Boekelowi i Denniowi Higlerowi. Obaj będą jednak pracować przy finale Ligi Mistrzów. Zwrócili na to uwagę dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy nie kryli zdziwienia decyzją UEFA. "Obecność Pola van Boekela i Dennisa Higlera w sali VAR odnawia stare rany i budzi nowe wątpliwości co do bezstronności sędziowania. Chociaż Marciniak nie pojawi się na boisku, zatrudnienie holenderskiego duetu ponownie skupia uwagę na VAR i przejrzystości europejskiego sędziowania" - czytamy.

Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a PSG odbędzie się 31 maja w Monachium. W finale Ligi Europy zobaczymy natomiast Manchester United i Tottenham (21 maja), a Ligi Konferencji Chelsea i Real Betis (28 maja).