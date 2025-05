FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów po półfinałowym, dramatycznym starciu z Interem Mediolan. Według agenta Jorge Mendesa to jednak nie jest przeszkoda do tego, by jej piłkarz sięgnął w tym roku po Złotą Piłkę. Portugalczyk wskazał, kto jego zdaniem zasłużył na najsłynniejszą indywidualną nagrodę na świecie.

Yamal ze Złotą Piłką? Agent argumentuje

Jorge Mendes w jasnych słowach wskazał na Lamine'a Yamala jako na tego zawodnika, który w tym roku powinien zdobyć Złotą Piłkę. Niespełna 18-letni skrzydłowy Barcelony przez wielu ekspertów uważany jest za naturalnego kandydata na następcę Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo.

- Lamine zasługuje na to, by wygrać Złotą Piłkę. W tym sezonie był najlepszym graczem na świecie. To bardzo jasne. Jego poziom musi być kluczem do zdobycia Złotej Piłki - powiedział agent dziennikarzowi Fabrizio Romano, a jego słowa cytuje kataloński dziennik "Sport".

Gdyby Yamal rzeczywiście w tym roku sięgnął po Złotą Piłkę doszłoby do historycznej rzeczy. Pobiłby Ronaldo Nazario, który w 1997 roku został najlepszym zawodnikiem świata, mając zaledwie 21 lat trzy miesięcy i pięć dni.

Yamal 11 lipca obchodzić będzie swoje 18. urodziny. Kto może mu zagrozić w walce o tegoroczną Złotą Piłkę? Dziennikarze katalońskiego "Sportu" rywali upatrują w Ousmane Dembele i Raphinhii. Więcej szans dają temu pierwszemu, który wciąż może wygrać Ligę Mistrzów z PSG.

"Kluczowa może być rola w ich reprezentacjach narodowych. Podczas gdy Raphinha jest ofiarą złego momentu Brazylii, Lamine był mistrzem Europy i ma ważny pojedynek z Dembele w Lidze Narodów" - komentują.

Lamine Yamal, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił w tym sezonie w 52 meczach, w których zdobył 16 goli i zaliczył 24 asysty.