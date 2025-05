Do tej pory piłkarze Barcelony uchodzili za głównych faworytów w plebiscycie Złotej Piłki. Mowa tutaj m.in. o Pedrim, Lamine Yamalu, Raphinhi czy Robercie Lewandowskim. W związku z tym, że Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów na etapie półfinału po emocjonującym dwumeczu z Interem Mediolan, to nagroda może trafić do kogoś innego. W finale LM dojdzie do starcia między Interem a Paris Saint-Germain. Kto z tych drużyn może zasługiwać na to wyróżnienie?

Borek wskazał faworyta do Złotej Piłki. "Będzie straszne ciśnienie"

Komu przypadnie Złota Piłka za sezon 24/25? Swoimi przewidywaniami podzielił się Mateusz Borek w "Mocy Futbolu" w Kanale Sportowym.

- Będzie bardzo ciekawa dyskusja dot. Złotej Piłki. Lamine Yamal jest brylantem, jest diamentem, ale zobaczymy, jaka będzie koncepcja. Jeśli Paryż wygra Ligę Mistrzów, a Ousmane Dembele dobrze zagra, to będzie faworytem. Zwłaszcza że to jest plebiscyt "France Football", więc będzie straszne ciśnienie na Dembele. A jeśli wygra Inter i dobry mecz zagra Lautaro Martinez, to nie odbieram mu szans na wygranie tego trofeum - stwierdził dziennikarz.

W najnowszym notowaniu "Power Rankingu" Złotej Piłki na portalu goal.com głównym faworytem do zdobycia tej nagrody jest Ousmane Dembele. "Czy prawdziwy Dembele w końcu nadszedł? Teraz jego występy pomogły mistrzom Francji w kontynuowaniu ich dominacji w Ligue 1" - czytamy. W tym rankingu Lautaro Martinez znajduje się na dziewiątym miejscu, tuż przed Robertem Lewandowskim.

"Lautaro musi pokazać swoją najlepszą formę, by Inter nie zakończył sezonu bez trofeum. Po pierwszym meczu z Barceloną, że jego sezon może się skończyć, ale wrócił do gry zaledwie sześć dni później" - czytamy na goal.com w kontekście kapitana Interu Mediolan.

Ceremonia plebiscytu "Złotej Piłki" za sezon 24/25 odbędzie się na przełomie października i listopada tego roku w paryskim teatrze Chatelet. Na razie nie jest znany dokładny termin gali.