Ewa Pajor dała popis i jest mistrzynią! Kosmiczny mecz Barcelony

Jak pieczętować mistrzostwo, to najlepiej w takim właśnie stylu! Kobiecy zespół FC Barcelony rozgniótł wręcz na wyjeździe Real Betis 9:0 i zapewnił sobie tytuł mistrzyń Hiszpanii! Fantastyczny mecz rozegrała Ewa Pajor, która ustrzeliła dublet. Polka tym samym w swoim debiutanckim sezonie w Hiszpanii może dopisać sobie do konta tytuł mistrzowski, a co więcej, jest na najlepszej drodze do korony królowej strzelczyń.

