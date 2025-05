Przyszłość Feio wisi w powietrzu, a ekspert grzmi. "Nigdy nie powinien dostać szansy"

Legia Warszawa ma ostatnio powody do zadowolenia. Nie dość, że odzyskała Puchar Polski, to wygrała cztery spotkania z rzędu, w tym m.in. z Chelsea w Lidze Konferencji. Spore grono fanów jest zadowolone z tych rozgrywek, natomiast są również tacy, którzy wytykają Goncalo Feio przedsezonowe obietnice o mistrzostwie Polski. Wiemy już, że Legia na pewno nie odzyska tego tytułu. Czy to może zaważyć o przyszłości Portugalczyka?

Piotr Żelazny powiedział wprost, co uważa o Feio. "Nigdy nie powinien dostać szansy"

Sam zainteresowany twierdzi, że do końca sezonu zablokował rozmowy z innymi klubami, gdyż skupia się na Legii. Wiceprezes Marcin Herra zrzucił za to całą odpowiedzialność na Michała Żewłakowa. - Teraz mam ten przywilej i komfort, że mogę powiedzieć: w klubie jest dyrektor sportowy i to jego kompetencje, by podjął decyzję w sprawie trenera pierwszego zespołu i rekomendował ją zarządowi - wyjaśnił.

Dziennikarz Piotr Żelazny wyznał, co uważa na ten temat. - Mnie w Legii już nic nie zdziwi - zaczął dość spokojnie. Następnie wbił jednak szpilkę w szkoleniowca. - Postać Goncalo Feio nigdy nie powinna dostać szansy pracy w takim klubie - wypalił w programie "To jest Sport.pl." Żelazny uważa, że nawet zdobycie Pucharu Polski nie wpłynęło na to, że Portugalczyk nie zasłużył na stanowisko w Legii. Czy zatem w niej pozostanie?

- Nie mam przekonania, czy to jest trener, który daje sygnały, że przyszłość z nim może być lepsza. Wydaje mi się, że Legia powinna szukać kompletnie innego rodzaju szkoleniowca. Nie trenera reaktywnego, którego gra jest oparta na fazach przejściowych - przekazał. I wytłumaczył dokładnie, jaki trener byłby potrzebny w warszawskim klubie.

- Legia powinna być zespołem, który chce mieć piłkę i dominować. Przynajmniej jeśli chodzi o ekstraklasę. Wydaje mi się, że kibice tego chcą i potencjał ludzki na to jest - podsumował. Wiele wskazuje jednak na to, że Legia przedłuży umowę z Feio. "Legia nie korzystając z opcji przedłużenia, nie ma wszystkiego w swoich rękach. Natomiast jeśli rozmowy potoczą się pomyślnie, to Portugalczyk jest blisko, aby dostać szansę walki o tytuł mistrzowski dla Legii w przyszłym sezonie" - napisano na profilu FootballScout.

Legia rozegra następny mecz w niedzielę 11 maja, kiedy zmierzy się u siebie z Lechem Poznań. Po 30. kolejkach ekstraklasy zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 50 pkt.