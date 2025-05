Pajor najlepsza w historii Barcelony? Ma na to cztery mecze

Ewa Pajor przed sezonem zamieniła Wolfsburg na FC Barcelonę, w której barwach radzi sobie kapitalnie i osiąga szczyty. Polka wygrała już Superpuchar Hiszpanii, jest o krok od mistrzostwa kraju, a zagra jeszcze w finale Pucharu Hiszpanii oraz Ligi Mistrzyń. Napastniczka osiąga nie tylko sukces drużynowy, ale również indywidualny.

Ewa Pajor o krok od przejścia do historii FC Barcelony. Zostały cztery mecze

Pajor niedawno odebrała nagrodę dla najlepszej zawodniczki kwietnia, a w meczu z Deportivo La Coruna ustrzeliła dublet i jeszcze zaliczyła asystę. Polka powiększyła więc swoje konto strzeleckie i jak się okazuje, ma szanse przejść do historii FC Barcelony. Napastniczka w tym sezonie zdobyła już 39 goli we wszystkich rozgrywkach.

Profil "postunitedfem" w serwisie Instagram zauważył, że to drugi najlepszy dorobek strzelecki w jednym sezonie w historii Barcelony. Polka ustępuje tylko Jenni Hermoso, która w sezonie 20216/2017 trafiała do siatki aż 41 razy. Nie oznacza to jednak, że Pajor zakończy sezon na drugiej lokacie, bo może jeszcze poprawić swój wynik.

Pozostały jej do tego cztery spotkania - dwa starcia ligowe z Betisem i Athletikiem Bilbao, finał Ligi Mistrzyń z Arsenalem oraz finał Copa de la Reina z Atletico Madryt. Do wyrównania rekordu brakuje jej dwóch goli, a do pobicia trzech, co wydaje się bardzo realne i prawdopodobne. Tylko w 2025. roku napastniczka zakończyła cztery mecze z dubletem, a dwa z hattrickiem.

"Ile goli Twoim zdaniem strzeli Pajor?" - pyta "postunitedfem", a w komentarzach nie brakuje sugestii, że pobije rekord. Fani piszą o 44 i 45 trafieniach Polki. Podkreślają także, że już w kolejnym sezonie może zbliżyć się do 100 goli w barwach Barcelony.

Pierwszą szansę na zbliżenie się, a może nawet pobicie rekordu Pajor będzie miała już w niedzielę 11 maja o 12:00 w Sewilli, gdzie jej Barcelona zmierzy się z Betisem.