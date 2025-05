Niewiarygodne, co wymyślił Trump. Oto jak chce "zaprosić" Rosję na mundial

Rosja nie uczestniczy w eliminacjach do mundialu 2026 w ramach rywalizacji w Europie. Nie mogłaby też grać w eliminacjach azjatyckich, nawet jeśli przeniosłaby się do tamtejszej federacji AFC. Wszystko przez zawieszenie w strukturach FIFA. Rosjanie uważają, że zostali zawieszeni niesłusznie, a po odwieszeniu zostaną uznani za stronę poszkodowaną i pokrzywdzoną. Ten fakt chce wykorzystać Donald Trump.

Szalony pomysł Trumpa dotyczący Rosji i MŚ

"The Athletic" ujawnił, że Trump myśli o... zaproszeniu Rosji na mistrzostwa świata. Pomysł brzmi absurdalnie i niedorzecznie, ale prezydent Stanów Zjednoczonych zupełnie się tym nie przejął, gdy dyskutował o tym z Giannim Infantino, kontrowersyjnym szefem FIFA.

Trump zdziwił się, kiedy dowiedział się o zawieszeniu Rosji w strukturach światowej federacji, dopóki Rosja nie zaprzestanie działań wojennych i uda się z nią osiągnąć pokój. Jednak szczerej woli ze strony rosyjskich władz nie widać.

- Nie miałem o tym pojęcia. Czy to prawda? - dopytywał Trump Infantino. Szwajcar odrzekł: - Na razie nie mogą grać, ale mamy nadzieję, że coś się wydarzy i nastąpi pokój, aby Rosja mogła zostać ponownie przyjęta.

Sprawa zawieszenia ma być dla rosyjskiej federacji coraz bardziej frustrująca. Reprezentacja gromi kolejnych rywali, ale są to przeważnie zespoły z niższej półki. Ma cały czas negocjować powrót z UEFA, ale trudno powiedzieć, na jakim etapie rzeczywiście są negocjacje. Rosyjska strona regularnie zapewnia, że rozmowy idą do przodu.

Ten fakt chce wykorzystać Trump, który przyznał w rozmowie z Infantino, by zaproponować Rosji przyjazd na MŚ. Bez gry w eliminacjach. To miałaby być propozycja podczas rozmów pokojowych. Ten pomysł brzmi co najmniej skandalicznie, zachwiałby całym światem futbolu. Eliminacje trwają, część krajów ma już pewne miejsce w turnieju. Poza tym należałoby się spodziewać sprzeciwu ze strony uczestników MŚ i współgospodarzy, czyli Kanady oraz Meksyku.

- To możliwe. Hej, to może być dobra zachęta, prawda? Chcemy, żeby przestali. Chcemy, żeby przestali - rzucił Trump.

Pomysł Trumpa spotkał się już z reakcją Rosjan. - Do tej pory wszystko, co się dzieje na świecie, Trump lubi komentować. Nie wszystkie jego wypowiedzi są zgodne z prawdą. Ale możliwe, że to Rosja zostanie uznana za stronę poszkodowaną. Zostaliśmy zawieszeni bezprawnie i bez uzasadnienia. Podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach, jednak represje tego typu nie mają tam miejsca. Gdybyśmy w ramach przeprosin zostali zaproszeni bez gry w eliminacjach na Mistrzostwa Świata w 2026 roku... Pewnie byłoby to możliwe. Jednak tego chce tylko prezydent USA, a wszystkie kraje bałtyckie i skandynawskie znów oświadczą, że nie chcą z nami grać - mówił w rozmowie z portalem championat.com Andriej Czerwiczenko, były właściciel Spartaka Moskwa, dziś ekspert piłkarski w Rosji.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r.