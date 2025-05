Szef FIFA spotkał się z Trumpem. Nagle wypalił o Rosji na MŚ 2026

14 listopada 2021 r. - wtedy reprezentacja Rosji rozegrała ostatni oficjalny mecz (0:1 Chorwacją w eliminacjach mundialu 2022). Kilkanaście tygodni później została wykluczona z rozgrywek FIFA i UEFA, a to z powodu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jednak rozmowy o przywróceniu rosyjskiej kadry toczą się na najwyższych szczeblach.

Donald Trump i Gianni Infantino spotkali się w Białym Domu. Rozmawiali o Rosjanach

Szef FIFA Gianni Infantino we wtorek 6 maja zawitał do Białego Domu na rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem. W trakcie spotkania dziennikarka zadał politykowi następujące pytanie: - Rosja jest wykluczona z udziału w nadchodzących mistrzostwach świata. Jakie jest twoje stanowisko? A przypomnijmy, że tamtejsza kadra w ogóle nie została dopuszczona do eliminacji.

Trump odpowiedział: - Nie wiedziałem. Czy to prawda? - Tak - odparł Infantino. Na co prezydent Stanów Zjednoczonych rzucił: - Chcesz wyjaśnić? - W tej chwili są zawieszeni, ale mamy nadzieję, że... - mówił Infatino, po czym znów głos zabrał 78-latek.

Gianni Infantino wprost o powrocie reprezentacji Rosji: "Mamy nadzieję, że coś się wydarzy"

- On jest szefem. Ja nie jestem najważniejszy w tej sprawie - stwierdził. Co na to szef FIFA? - Mamy nadzieję, że coś się wydarzy i zapanuje pokój, a Rosja wróci - oznajmił. A na koniec Trump powiedział: - To możliwe. I to byłby dobry bodziec, prawda?

Jak widać, rosyjska kadra nie ma zamkniętej drogi powrotnej do międzynarodowej rywalizacji. Chociaż warunkiem koniecznym wydaje się porozumienie z Ukrainą, o czym wspominał Infantino. A Trump ze względu na zajmowane stanowisko może mieć ogromny wpływ na tę sprawę.

Jeśli chodzi o boiskową postawę reprezentację Rosji, to od początku 2022 r. rozegrała ona 18 spotkań, w większości z niezbyt prestiżowymi rywalami. Jej bilans to 11 zwycięstw, sześć remisów oraz jedna porażka.