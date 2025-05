Media: Kolega Kiwiora odchodzi z Arsenalu. Zaskoczył wyborem nowego klubu

Arsenal stracił już szanse na mistrzostwo Anglii. Pozostała mu wyłącznie walka o tytuł wicemistrza. Nie można jednak zapominać, że piłkarze Mikela Artety wyeliminowali w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Real Madryt i mimo że przegrali w pierwszym półfinale z PSG, to nie są bez szans w rewanżu. Jak się okazuje, mimo dobrych wyników, drużyna nie przystąpi do kolejnych rozgrywek w takim samym składzie. Wiemy już, że z klubem żegna się jeden z pomocników.

Kolega klubowy Kiwiora odchodzi. Niespodziewany kierunek

Jorginho dołączył do Arsenalu w styczniu 2023 roku, kiedy został wykupiony z Chelsea za 11 milionów euro. I choć pierwotnie pełnił ważną rolę, to z każdym kolejnym miesiącem było coraz gorzej. Ostatni okres był dla niego kompletnie nieudany, gdyż najpierw przegrał rywalizację w środku pola z tercetem Rice - Partey - Odegaard, a miesiąc temu doznał urazu klatki piersiowej i dotąd jest wyłączony z gry.

Wiele wskazuje na to, że 33-latek nie wystąpi już zatem w barwach angielskiego klubu. Do końca rozgrywek zostały przecież cztery lub pięć meczów. Kontrakt piłkarza wygasa za to z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. Dziennikarz Vene Casagrande ujawnił jednak, że nie będzie on płakał z tego powodu, gdyż dogadał właśnie warunki umowy z nowym pracodawcą - brazylijskim Flamengo.

Dowiedzieliśmy się, że Włoch już niebawem podpisze trzyletni kontrakt. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo, natomiast najpierw Jorginho musi rozwiązać umowę z Arsenalem. Po co miałby to robić, skoro wygasa ona za niespełna dwa miesiące? Ano dlatego, że władze Flamengo chcą, by pomocnik wystąpił już w ich barwach podczas czerwcowych Klubowych Mistrzostw Świata.

Trudno zaprzeczyć, że będzie to gigantyczne wzmocnienie brazylijskiego zespołu. Mówimy przecież o zawodniku, który cztery lata temu wygrał Ligę Mistrzów z Chelsea oraz zdobył mistrzostwo Europy. Mało tego, był bliski zdobycia Złotej Piłki, natomiast wyprzedzili go wówczas nieznaczenie Robert Lewandowski oraz Leo Messi. Decyzja Włocha o wyborze gry w Brazylii może nieco zaskakiwać.

Jorginho rozegrał w Arsenalu 78 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Jeśli chodzi o trofea, to nie może się jednak pochwalić żadną zdobyczą. Rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów PSG - Arsenal odbędzie się w środę 7 maja. Początek o godz. 21.