Sensacja w I lidze! To już miał być koniec. A tu nagle dwa gole w doliczonym czasie

Kotwica Kołobrzeg fatalnie spisuje się w rundzie wiosennej I ligi. Tak naprawdę dopiero w ostatniej kolejce po raz pierwszy w tym sezonie udało się wygrać. Zwycięstwo z Wartą Poznań to jednak zbyt mało, by wierzyć, że zapewni to utrzymanie. Zwłaszcza że drużyna prowadzona przez Piotra Tworka straciła już na wiosnę zbyt dużo punktów, choćby miesiąc temu, kiedy została ukarana walkowerem po spotkaniu z Górnikiem Łęczna. - Tu nie ma wytłumaczenia prawnego. Zaważył czynnik ludzki - przekonywał trener.

Rzuty karne zadecydowały o wyniku w meczu o "sześć punktów". Sceny w końcówce

Kotwica przystępowała do poniedziałkowego meczu z Chrobrym Głogów z dużymi nadziejami. Był to przecież jeden z tych "o sześć punktów", gdyż zmierzyły się ze sobą dwie walczące o utrzymanie drużyny. Początek należał do gospodarzy, którzy od razu ruszyli do ofensywy. Mieli jednak problem, by przedrzeć się przez defensywę rywali.

Dopiero w 43. minucie udało się osiągnąć cel. Pewnie rzut karny wykorzystał Michał Cywliński, który wykonał nabieg w stylu Roberta Lewandowskiego i zmylił Pawła Lenarcika. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Goście musieli w drugiej połowie zaryzykować, gdyż porażka mocno komplikowała ich sytuację. I choć próbowali, to w 63. minucie jeden z obrońców popełnił fatalny błąd, a piłkę przejął Josh Perez. Ten po dobrze przyjął i huknął w kierunku dalszego słupka. Ale spudłował. To była doskonała okazja, by podwyższyć rezultat.

Tak wygląda tabela I ligi po 31. kolejce. Kotwica uratowała utrzymanie?

Chrobry najlepszą sytuację miał w 73. minucie. Po dobrym rozegraniu rzutu rożnego piłka została wrzucona w pole karne, tam kapitalnie odnalazł Mirosław Mazur, który wygrał pojedynek z obrońcą i uderzył na bramkę. Wydawało się, że to będzie gol, natomiast doskonałą interwencją popisał się Marek Kozioł. Do niewiarygodnych scen doszło za to w końcówce.

Najpierw w doliczonym czasie gry sędzia po konsultacji z systemem VAR podyktował jedenastkę dla gości. Do wyrównania doprowadził wówczas Mateusz Lewandowskim. Fani byli już pogodzeni, że nic więcej się nie stanie. Aż nagle Marek Kozioł po jednym ze strzałów złapał piłkę i rozpoczął zabójczy kontratak. Bardzo dobre dośrodkowanie na długi słupek, tam, gdzie znajdował się Sadowski. Ten zgrał futbolówkę wzdłuż bramki, a z bliska do siatki wbił ją Perez.

Kotwica Kołobrzeg - Chrobry Głogów 2:1 (1:0)

Gole: Cywiński (43' k.), Perez (90+5') - Lewandowski (90+2' k.)

Finalnie mecz zakończył się rezultatem 1:0. Dzięki tej wygranej piłkarze Piotra Tworka awansowali na 13. miejsce w tabeli, mając na koncie 28 punktów. Chrobry po tej porażce spadł za to na 15. lokatę (26 pkt) i wciąż ma tylko trzy pkt przewagi nad strefą spadkową. Na 16. pozycji plasuje się teraz Pogoń Siedlce (23 pkt), na 17. Stal Stalowa Wola (23 pkt), natomiast na ostatnim Warta Poznań (21 pkt).

