Saganowski zwolniony na pięć kolejek przed końcem sezonu!

Marek Saganowski przejął Zagłębie Sosnowiec pod koniec zeszłego sezonu, kiedy spadek do 2. Ligi był praktycznie przesądzony. Dostał czas na zbudowanie zespołu po swojemu. Celem był powrót do 1. Ligi po jednym sezonie. Awans jest jednak zagrożony, a Zagłębie znalazło się w kryzysie.

Saganowski zwolniony z Zagłębia

Zagłębie Sosnowiec oficjalnie poinformowało o zakończeniu współpracy z Markiem Saganowskim ze skutkiem natychmiastowym. Trwała ona niespełna 13 miesięcy. W tym czasie Zagłębie rozegrało 39 spotkań, wygrało 11 z nich, 10 zremisowało, 18 przegrało. Strzeliło 48 goli, 59 straciło. Saganowski wykręcił dość niską średnią 1,1 punktu na mecz. Posadę stracił też asystent Saganowskiego.

"Z dniem 5 maja Marek Saganowski przestał pełnić obowiązki trenera Zagłębia Sosnowiec. Ze sztabem szkoleniowym pożegnał się również asystent trenera, Marek Marciniak. Dziękujemy za wykonaną pracę i życzymy powodzenia w dalszej karierze! O dalszych decyzjach Klubu będziemy informować na bieżąco" - przekazał klub w komunikacie na swojej stronie.

W ostatnim czasie Zagłębie zanotowało serię czterech meczów bez zwycięstwa. To pierwszy większy kryzys formy zespołu w tym sezonie. Zarząd jednak nie czekał, aż Saganowski znajdzie wyjście z trudnej sytuacji.

Sosnowiczanie wciąż mogą awansować do 1. Ligi, choć nie będzie o to tak łatwo. W tabeli 2. Ligi zajmują ósme miejsce, ale mają tylko punkt straty do miejsca barażowego. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek, ale terminarz nie jest sprzyjający dla Zagłębia. Zagra z będącą bardzo blisko spadku Skrą Częstochowa, walczącą o utrzymanie Wisłą Puławy i trzema zespołami z czołówki - Wieczystą Kraków, Chojniczanką Chojnice i Polonią Bytom. Mimo to w klubie wierzą, że uda się wywalczyć awans, ale już z nowym trenerem.

Zagłębie Sosnowiec było czwartym klubem Saganowskiego w karierze trenerskiej. Wcześniej prowadził Wisłę Płock, Pogoń Siedlce i Motor Lublin.