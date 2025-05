Ronaldo przyłapany kompletnie pijany. Wyciekło nagranie. "Starali się to ukryć"

Luis Nazario de Lima, a więc słynny Ronaldo, już od dłuższego czasu jest na ustach wielu kibiców. Szczególnie głośno jest o nim w Hiszpanii. Brazylijczyk jest większościowym właścicielem i prezesem Realu Valladolid, czyli klubu, który jest już pewny spadku do Segunda Division. Kibice nie są zadowoleni ze sposobu zarządzania zespołem przez legendarnego piłkarza i wielokrotnie wystawiali banery zachęcające go do sprzedaży. Przygotowywali też specjalną akcję na mecz z FC Barceloną, jednak nie o tym mówi się teraz najwięcej w kontekście Ronaldo.

Ronaldo się skompromitował. W takim stanie opuścił restaurację

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać Brazylijczyka w dość niecodziennym wydaniu. Były piłkarz został przyłapany przez fanów, kiedy opuszczał jedną z restauracji. Jego stan pozostawiał wiele do życzenia. Ronaldo był pod wpływem alkoholu. "Chociaż jego przyjaciele starali się to ukryć, było wyraźnie widać, że był 'całkowicie' pijany. Patrzył przed siebie, poruszał się zygzakiem" - pisali o tym zdarzeniu dziennikarze sportske.jutarnji.hr.

Redakcja kilkukrotnie podkreśliła, że Brazylijczyk był w stanie "upojenia alkoholowego". "Fani przyłapali go w szokującym stanie" - czytamy dalej. A kibiców było całkiem sporo pod gmachem restauracji. Najpewniej chcieli otrzymać autografy od legendy, ale nie był on w stanie ich rozdać. Z pomocą przyjaciół szybko wsiadł do auta.

Kibice mają dość

Nie ulega wątpliwości, że przez fanów zostanie to odebrane jako skazana na wizerunku i nagrabi sobie u nich jeszcze mocniej. Zresztą opinia o Ronaldo w Hiszpanii w ostatnim czasie i tak nie jest najlepsza. Kibice robią wszystko, by zmusić go do odejścia z Realu Valladolid. Czy im się to uda?

Real okupuje ostatnie miejsce w tabeli La Liga. Na koncie ma zaledwie 16 punktów po 34 kolejkach. Na taki wynik składają się tylko cztery zwycięstwa, tyle samo remisów i aż 26 porażek. Ostatnią poniósł z FC Barceloną (1:2).