Kolejna kompromitacja Manchesteru United. To przechodzi ludzkie pojęcie

Dla Manchesteru United to zdecydowanie najgorszy sezon w erze Premier League. Zespół z Old Trafford ma piątą najgorszą ofensywę w lidze - mniej goli strzelili tylko Everton oraz trójka spadkowiczów, czyli Ipswich Town, Leicester City i Southampton. Nie licząc drużyn spadających z ligi, więcej porażek na koncie mają jedynie Tottenham i Wolverhampton. 3:4 z Brentfordem to 16. przegrana MU w tym sezonie.

Manchester United znów znokautowany

Choć Manchester United zdecydowanie rozczarował w większość spotkań w tym sezonie, to można powiedzieć, że zdarzały mu się przebłyski, także w meczu z Brentfordem. Niespodziewanie to "Czerwone Diabły" wyszły na prowadzenie po golu Masona Mounta w 14. minucie. Anglik dołożył nogę do podania Alejandro Garnacho na szósty metr i zaskoczył bramkarza gospodarzy.

Radość MU z prowadzenia trwała zaledwie kilkanaście minut. Londyńczycy wyrównali po samobójczym golu Luke'a Shawa. Piłka odbiła się od Anglika po strzale Mikkela Damsgaarda. Do przerwy mieliśmy 2:1 dla gospodarzy dzięki bramce głową Kevina Schade. Wzbił się w powietrze przy dośrodkowaniu, kiedy całą obrona MU została w blokach startowych.

Brentford miał lepszy pomysł na ten mecz, jego ataki były ciągle dużym zagrożeniem dla United. Na kwadrans przed końcem meczu prowadzili 4:1. W 70. minucie drugiego gola strzelił Schade. Dopadł do odbitej piłki po strzale Bryana Mbuemo i uderzył głową z kilku metrów. Obrona United ponownie zostawiła Niemca bez krycia. Cztery minuty późnej Brentford rozmontowało skandalicznie źle grającą defensywę MU, do pustej siatki trafił Yoane Wissa.

Ten mecz mógł się skończyć prawdziwą kompromitacją Manchesteru United, gdyby nie to, że skrzydłowi wzięli się do roboty i wykorzystali w końcówce rozluźnienie rywali. W 82. minucie efektownym strzałem z dystansu popisał się Garnacho, a w doliczonym czasie gry bramkę kontaktową zdobył Amad Diallo. Posłał mocny, niski strzał, który przeleciał między nogami bramkarza.

Jednak United nie było stać na więcej. Brentford wygrało 4:3, sprawiając, że Manchester wciąż musi czekać na przekroczenie bariery 40 punktów w sezonie Premier League. "Czerwone Diabły" notują serię sześciu ligowych spotkań bez zwycięstwa.

W tabeli Premier League Manchester United jest dopiero na 15. miejscu z 39 punktami. Tyle samo ma Everton, ale drużyna z Liverpoolu ma lepszy bilans bramkowy. Punkt za MU jest Tottenham, a West Ham United traci dwa punkty.

Mimo katastrofy w lidze MU wciąż może skończyć sezon z trofeum. W czwartek zagra rewanż półfinału Ligi Europy z Athletikiem Bilbao, będzie bronić trzybramkowej zaliczki. Triumf w LE da prawo gry w Lidze Mistrzów, choć "Czerwone Diabły" są dalekie od poziomu, który należałoby prezentować w LM.