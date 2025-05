Zrobili to! Poznaliśmy pierwszego beniaminka Ekstraklasy. "Wybaczcie"

Arka Gdynia mogła mówić o gigantycznym wstydzie w ostatnich latach. Po spadku z ekstraklasy w sezonie 2019/20 trzykrotnie była blisko powrotu, natomiast za każdym razem nie potrafiła przejść przez baraże. Po raz pierwszy przegrała w ich finale z ŁKS-em, następnie poległa z Chrobrym Głogów, natomiast w ubiegłym roku brak awansu bolał najbardziej. Nie dość, że niespodziewanie Arka straciła szanse na bezpośredni awans po przegranej w derbach z Lechią, to w finale baraży, mimo że prowadziła do 87. minuty z Motorem Lublin 1:0, finalnie przegrała 1:2.

Arka Gdynia wraca do ekstraklasy. Gigantyczny sukces po pięciu latach niepowodzeń

Dawid Szwarga zastąpił w grudniu na stanowisku trenera Tomasza Grzegorczyka, co było dużą niespodzianką, gdyż Arka prezentowała się znakomicie. Presja na byłym szkoleniowcu Rakowa była zatem ogromna, zwłaszcza że fani mogliby nie przeżyć kolejnego roku bez sukcesu. Ale w rundzie wiosennej gdyński klub spisywał się jeszcze lepiej niż na wiosnę. Cztery remisy, zero porażek i aż siedem wygranych. Ósmą zanotował za to w niedzielne popołudnie.

Piłkarze Szwargi wiedzieli, że zwycięstwo z Bruk-Bet Termalicą da im awans. I właśnie z takim nastawieniem wyszli na boisko. Rywale objęli jednak prowadzenie w 35. minucie po golu Fassbendera, natomiast gospodarzom udało się odpowiedź jeszcze przed przerwą. I to dwukrotnie. Dwa razy świetnie rzut karny wykorzystał Szymon Sobczak, który zdobył już w tych rozrywkach 13 bramek. W drugiej odsłonie Arka kontrolowała wynik. W końcówce czerwoną kartkę za faul taktyczny obejrzał Marc Navarro, ale mimo to udało się dowieźć zwycięstwo.

Arka Gdynia awansowała do Ekstraklasy - to stało się faktem. "Ahoj, Ekstraklaso! Wybaczcie spóźnienie!" - napisano ironicznie na klubowym profilu, ukazując specjalnie przygotowaną koszulkę na tę okazję. "Dźwignął trener Szwarga. Duże brawa dla niego i zespołu. Zasłużony powrót do ekstraklasy. Gratulacje" - podsumował dziennikarz Maciek Szcześniewski.

Tuż po ostatnim gwizdku arbitra dosłownie eksplodował z radości Dawid Szwarga. Dziennikarz Kacper Tomczyk opublikował w sieci wideo, na którym widać, jak trener skakał, krzyczał, świętował ze sztabem, a na koniec klęknął na murawie i uniósł ręce w górę w geście zwycięstwa.

Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 (2:1)

Gole: Sobczak (44' k., 45+5' k.) - Fassbender 35'

Po 31. kolejkach Bruk-Bet jest drugi w tabeli z dorobkiem 62 pkt. Nad trzecią Wisłą Płock ma pięć punktów przewagi. Kolejne lokaty okupują: Miedź Legnica (56 pkt), Wisła Kraków (53 pkt) oraz Polonia Warszawa (52 pkt). Drużyny z miejsc 3-6 zmierzą się ze sobą w barażach.