Rosyjski piłkarz wypiął się na swój kraj. Robi furorę w Europie

Rosyjskie drużyny nie mogą grać w meczach o stawkę na arenie międzynarodowej, a w sportach indywidualnych zawodnicy mogą występować pod neutralną flagą. Ale są też tacy, którzy w ogóle rezygnują z możliwości gry dla Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wprost o przyszłości Feio po finale Pucharu Polski! Oto cała prawda

Rosjanin chce grać dla innej reprezentacji

Rosyjskie media ubolewają nad decyzją bramkarza FK Bodo/Glimt, Nikity Chajkina. Bramkarz norweskiego dominatora ma paszport rosyjski, brytyjski i izraelski, ale chce mieć kolejne obywatelstwo. Golkiper sensacyjnego półfinalisty Ligi Europy chciałby zostać obywatelem Norwegii. To by mu otworzyło drogę do gry dla norweskiej reprezentacji.

- Mam narzeczoną z Norwegii i planuję tu zostać. Chciałbym zostać Norwegiem, ponieważ kocham ten kraj. To jest jeden z powodów, dla których chcę nauczyć się tego języka - powiedział Chajkin w wywiadzie dla gazety "Avisa Nordland".

Rosja może zatem stracić dobrego bramkarza. "Już wyznał miłość innemu krajowi" - stwierdził portal news.sportbox.ru.

Chajkin ani razu nie zagrał w reprezentacji Rosji. Dwa razy zasiadł na ławce rezerwowych w 2021 r. Jego agent potwierdził, że piłkarz jest w trakcie procesu ubiegania się o norweski paszport.

- Czy Nikita ma ochotę grać w reprezentacji Rosji? Nie omawialiśmy jeszcze tego tematu, ponieważ nikt z Rosji się z nami nie skontaktował. Nikita jest obecnie w trakcie procesu ubiegania się o norweski paszport. Zawsze był interesującym zawodnikiem także dla norweskiej reprezentacji - przyznał Emefi Atta, cytowany przez rosyjskie media.

Zobacz też: Burza we Francji po tym, co zrobiła Świątek. Oto co o niej napisali

Jeśli Chajkin otrzyma paszport w maju, to może być brany pod uwagę przy powołaniach na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Norwegii. Skandynawowie chcą awansować na mundial w 2026 r. Ostatni raz grali na wielkim turnieju w 2000 r., na Euro w Belgii i Holandii. Ale sztab szkoleniowy Rosji także chce mu wysłać powołane.

Nikita Chajkin jest bramkarzem FK Bodo/Glimt od 2019 r., z dwumiesięczną przerwą na wypożyczenie do Bristol Cty zimą 2023 t. Ma ważny kontrakt z norweskim klubem do końca lipca przyszłego roku. Transfermarkt wycenia go na 1,8 mln euro.