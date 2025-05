Doliczony czas gry, Piątek podchodzi do karnego po swojego drugiego gola

Krzysztof Piątek w wielkim stylu wrócił po jednym meczu zawieszanie za czerwoną kartkę. Wystarczyło mu niecałe dziewięć minut, by ponownie trafić do siatki. W starciu z Hataysporem zdobył swoją 21. bramkę w tym sezonie ligi tureckiej. Niedługo później mógł dołożyć także 22. Polak pod koniec pierwszej połowy podszedł do rzutu karnego... Takiego scenariusza nikt się nie spodziewał.

