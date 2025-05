Niebywałe sceny po meczu Wieczystej. Jest nagranie. "Wypier..."

Atmosfera wokół Wieczystej Kraków robi się coraz bardziej gęsta. Zespół, który miał być pewniakiem do awansu do I ligi, od kilku tygodni pozostaje w głębokim kryzysie. Sytuacji nie odmieniło nawet zwolnienie trenera Sławomira Peszki i zatrudnienie Przemysława Cecherza. Po sobotniej wpadce z Wisłą Puławy nerwowo zrobiło się już nie tylko w gabinetach, ale też na trybunach. Po meczu doszło do zaskakujących scen.

https://x.com/MateuszMiga/status/1918682178071708100 Otwórz galerię (3)