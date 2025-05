Ależ historia! Oto mistrz Polski w sezonie 2024/25. Padło aż dziewięć goli

Aż do ostatniego meczu z Górnikiem Łęczna (0:2), piłkarki GKS-u Katowice miały w tym sezonie komplet zwycięstw w Ekstralidze. Porażka w tym spotkaniu sprawiła, że przynajmniej o tydzień trzeba było odłożyć fetę z okazji zdobycia tytułu - wiceliderki z Czarnych Sosnowiec miały przed 20. kolejką matematyczne szanse na zdobycie tytułu.

GKS Katowice znów zostaje mistrzem Polski. Pogrom w meczu o mistrzostwo

Tylko że piłkarkom z Katowic do rozstrzygnięcia sezonu wystarczyło zwycięstwo z walczącą o utrzymanie w Ekstralidze Pogonią Tczew. Poprzedni mecz tych drużyn skończył się wygraną GKS-u 3:0. I dziś szybko stało się jasne, że podopieczne Karoliny Koch zamierzają ten wynik poprawić. Spotkanie ledwo zdążyło się zacząć, a już zostało rozstrzygnięte.

Już po sześciu minutach było 2:0 dla GKS-u Katowice po bramkach Kingi Kozak i Aleksandry Nieciąg. Kwadrans później było już 4:0. Bramki znów - ale tym razem w odwrotnej kolejności - zdobywały Nieciąg i Kozak. Piłkarki Pogoni Tczew mogły walczyć już jedynie o uniknięcie kompletnej kompromitacji.

Jeszcze przed przerwą Kozak i Nieciąg zdołały skompletować hat-tricka. Drużyna gości na ten zmasowany ostrzał odpowiedziała tylko trafieniem Niny Abe w doliczonym czasie gry.

W drugiej połowie mecz znacząco zwolnił. Tuż po przerwie bramkę na 2:6 strzeliła Weronika Andrzejewska. Spotkanie zmierzało do końca i gdy wydawało się, że zakończy się takim wynikiem, to w 80. minucie - po ładnym dośrodkowaniu - gola głową zdobyła Kamila Tkaczyk.

Więcej bramek już nie padło. GKS Katowice wygrał 7:2 i został nowym mistrzem Polski. To drugi tytuł tego klubu w historii. Katowiczankom do końca sezonu zostały do rozegrania dwa mecze - z Rekordem Bielsko-Biała i Stomilankami Olsztyn.