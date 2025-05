Niewiarygodne, co zrobiła Barcelona. "Powtórzył formułę Szczęsnego"

Gdy Barcelona odezwała się do Wojciecha Szczęsnego, to ten był już na sportowej emeryturze. Polak potrzebował trochę czasu na dojście do formy, ale od kilku miesięcy jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Dziś walczy o awans do finału Ligi Mistrzów oraz zwycięstwo w La Liga. W 27 meczach zachował aż 13 czystych kont.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski obcym ciałem w Barcelonie? Żelazny: Statystyki Lewego to jakiś kosmos

Barcelona powtórzyła "formułę Szczęsnego". I znów jej się opłaciło

Trudno nie doceniać tego, co zrobił Szczęsny z Barceloną w ostatnich miesiącach. Co ciekawe klub zrobił coś podobnego raz jeszcze. W kwietniu duży problem z pozycją bramkarza miała drużyna Barcelony w piłce ręcznej - jej golkiper doznał poważnej kontuzji. Klub ściągnął więc Vincenta Gerarda. Francuski bramkarz przerwę od gry miał nawet dłuższą niż Szczęsny, bo zakończył karierę po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Drużyna Barcelony w piłce ręcznej właśnie awansowała do Final Four Ligi Mistrzów. "Relevo" zauważa, że klub "powtórzył formułę Szczęsnego".

"Jednym z największych bohaterów sukcesu Barcelony był nie kto inny jak Vincent Gerard, jej awaryjny bramkarz... który dokładnie powtórzył formułę Szczęsnego. Rzecz, która prawie się nie zdarza, w jednym klubie zdarzyła się dwa razy w różnych sekcjach i w tym samym sezonie. Kto wie, czy to, co się stało z Ter Stegenem nie wpłynęło na decyzję zarządzających drużyną piłki ręcznej? Fakty są takie, że raz jeszcze była to decyzja słuszna, co Gerard udowodnił występem, który dał Barcelonie awans do kolejnej rundy" - czytamy.

"Podobnie jak u jego piłkarskiego odpowiednika, po Vincencie Gerardzie nie widać, że miał dłuższą przerwę od gry. W ten czwartek jego heroiczny występ z kilkoma niesamowitymi paradami dał Barcelonie kolejny awans do Final Four. Bez niego nie byłoby to możliwe" - podsumowuje "Relevo".

Mecze Final Four Ligi Mistrzów w piłce ręcznej odbędą się w dniach 14 i 15 czerwca. Oprócz Barcelony awansowały do niej SC Magdeburg, HBC Nantes i Fuechse Berlin. Zdecydowanie szybciej w Lidze Mistrzów zobaczymy piłkarską drużynę Barcelony. Rewanż z Interem odbędzie się już we wtorek 6 maja.