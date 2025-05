Finał Pucharu Polski. Pogoń - Legia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Dla Legii sezon Ekstraklasy de facto już się skończył. Klub ma jedynie matematyczne szanse na miejsce na podium. Legia zajmie najpewniej dopiero piąte, może czwarte miejsce. Taki wynik - jeżeli Pogoń wygra Puchar Polski - oznaczałby dla drużyny Goncalo Feio brak europejskich pucharów w kolejnym sezonie. A to byłaby katastrofa. Pogoń? Jest w trochę lepszej sytuacji. Kolejna porażka w finale byłaby gorzką pigułką dla kibiców, ale zespół ma realną szansę na przegonienie w lidze Jagiellonii - obecnie Pogoń traci do niej tylko dwa punkty.

Finał Pucharu Polski. Oto co mogą zyskać Legia i Pogoń zdobywając trofeum

Zwycięstwo w Pucharze Polski daje nie tylko radość związaną ze zdobyciem trofeum na Stadionie Narodowym. Korzyści są policzalne. Wygrana to gwarancja nagrody w wysokości aż pięciu milionów złotych! Do tego dochodzi udział w eliminacjach do Ligi Europy od pierwszej rundy, co daje dość spore szanse na dojście przynajmniej do fazy ligowej Ligi Konferencji. Tam też można dobrze zarobić, o czym w trwającym sezonie przekonały się Legia i Jagiellonia. Awans do ćwierćfinału wiąże się z premią od UEFA w wysokości ponad 10 milionów euro.

Wydaje się, że w dzisiejszym finale faworytem będzie Pogoń Szczecin. Piłkarze Roberta Kolendowicza notują bardzo dobrą rundę wiosenną, dopiero co zagrali szalony mecz z Puszczą Niepołomice, który wygrali 5:4, choć tuż po przerwie przegrywali już 2:4. Legia? Tak dobrej wiosny nie ma, choć ostatnio też znajduje się w lepszej formie. Stołeczny klub notuje serię trzech zwycięstw z rzędu - 2:1 z Chelsea, 2:1 z Lechią Gdańsk i 3:1 z GKS-em Katowice.

Piątek 2 maja. Finał Pucharu Polski. Pogoń - Legia. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, RELACJA, WYNIK]

Finałowy mecz Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, w którym Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin, odbędzie się w piątek 2 maja o godzinie 16:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Telewizja Polska. Mecz będzie dostępny w TVP Sport oraz TVP 1. Spotkanie będzie można obejrzeć też w Internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Krajowy nadawca w Internecie umożliwi m.in. odpalenie transmisji w technologii Genius, która pozwala na śledzenie takich rzeczy jak prędkość strzału i tor lotu piłki. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.