A jednak! Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera. Sensacja

Saga z nowym szkoleniowcem Wieczystej Kraków trwała bardzo długo. W medialnych doniesieniach pojawiało się wiele nazwisk, w większości z przeszłością w Ekstraklasie. Raz ich trenerem miał zostać Piotr Stokowiec, innym razem o krok od podpisania umowy miał być Gino Lettieri, były szkoleniowiec Korony Kielce. Żaden z nich nie trafił jednak ostatecznie pod Wawel, a kolejne nazwisko zaskoczyło bardzo wielu kibiców oraz ekspertów.

Stokowiec, Lettieri, Skorża. Nazwisk było wiele, skończyło się sensacją

Mowa o Przemysławie Cecherzu. To 52-letni trener, który miał w przeszłości okazję pracować w Wieczystej. Było to jednak w latach 2019-2021, gdy krakowski zespół grał jeszcze na poziomie okręgowym. To pod wodzą właśnie Cecherza udało im się w sezonie 2020/21 awansować do IV ligi. Mimo to po sezonie został on zwolniony. Wedle relacji portalu Weszło, powodem była jedna z jego wypowiedzi medialnych, która ponoć nie przypadła do gustu władzom klubowym.

Od tamtej pory u obu stron wiele się zmieniło. Trener pracował w KSZO Ostrowcu Świętokrzyskim i Cartusii Kartuzy, a także Vinecie Wolin i Warcie Sieradz. Z kolei w bieżącym sezonie pracował w Starze Starachowice na poziomie trzecioligowym. Jego drużyna zajmuje 6. miejsce w tabeli Grupy IV. To właśnie jego były już klub jako pierwszy potwierdził odejście Cecherza, a niedługo później jego przyjście ogłosiła sama Wieczysta.

Cecherz wraca tam gdzie pracował już

Krakowski klub poinformował, że 52-latek podpisał kontrakt do końca bieżącego sezonu. Nie ma zatem wątpliwości, iż cel jest jeden, a mianowicie awans do 1. Ligi, najlepiej bezpośredni. Zaledwie dwa zwycięstwa w sześciu ostatnich meczach (+ trzy porażki i remis) sprawiły, że najeżona gwiazdami Wieczysta spadła na trzecie miejsce (pierwsze barażowe), a drugą pozycję okupuje aktualnie Polonia Bytom.

Ponowny debiut Cecherza nastąpi w sobotę 3 maja, gdy o 15:00 Wieczysta zagra u siebie z Wisłą Puławy. Prawdziwy hit czeka ją tydzień później, a konkretnie w niedzielę 11 maja, gdy na wyjeździe zmierzą się właśnie ze wspomnianą wyżej Polonią Bytom.