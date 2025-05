Media: Przyszłość Piątka przesądzona. "Na 99 proc. pewne"

Krzysztof Piątek ostatnio nieco przyhamował, ale mimo to rozgrywa bardzo dobry sezon w Basaksehirze. Jako jeden z najlepszych strzelców Super Lig (aktualnie z 20 bramkami jest wiceliderem, o dwa trafienia więcej ma Victor Osimhen) nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym. A jego przyszłość wydaje się przesądzona.

Krzysztof Piątek rozmawiał z gigantem. Oto jego przyszłość

Od pewnego czasu spekuluje się o ruchach ze strony tureckich gigantów. Okazuje się, że jeden z nich był bardzo zainteresowany reprezentantem Polski, a nieco więcej w tej sprawie zdradził dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

- Krzysztof Piątek był na celowniku Besiktasu. Były wstępne rozmowy, ale wszystko wskazuje na to, że trafi do innego klubu - zdradził w programie "Z tego, co słyszę" na kanale Meczyki.pl na YouTube. A to nie wszystko. - Jest jednak na 99 proc. pewne, że latem reprezentant Polski zmieni klub - podkreślił.

Krzysztof Piątek rozchwytywany. "To była mocna drużyna, proponowali za mnie dobre pieniądze"

Po 29-latka miały zgłaszać się też Fenerbahce czy Trabzonspor oraz kluby spoza Turcji. Swego czasu pojawił się chętny z MLS, a nie tak dawno także te z europejskiej czołówki. - Zimą miałem dwie konkretne propozycje z dwóch krajów z lig Top 4. W Deadline Day (ostatni dzień okna transferowego - red.) dostałem naprawdę konkretną propozycję. Jakbym miał trzy dni do namysłu, to może byśmy się zastanowili nad odejściem. A tak to było pięć godzin przed zamknięciem okienka. [...] Nie mogę zdradzić szczegółów, ale to była naprawdę mocna drużyna i proponowali za mnie dobre pieniądze - mówił w wywiadzie dla Meczyki.pl.

Na razie Krzysztof Piątek ma przed sobą końcówkę sezonu w Basaksehirze. Jego zespół rozegra jeszcze pięć ligowych spotkań, najbliższe w sobotę 3 maja z Hataysporem. A biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, bilans polskiego napastnika to 44 mecze, 30 bramek oraz pięć asyst.