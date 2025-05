To będzie nowy trener Wieczystej Kraków. Sensacyjny zwrot akcji!

Piłkarze Wieczystej Kraków w ostatnich tygodniach rozczarowywali, regularnie tracili punkty w lidze. Słabe wyniki sprawiły, że z posadą trenera pożegnał się Sławomir Peszko, który prowadził zespół od września 2023 roku. Tymczasowym trenerem został Rafał Jędrszczyk, a więc jego dotychczasowy asystent.

Jest nowy trener Wieczystej Kraków. Sensacyjny zwrot

Na liście potencjalnych kandydatów do roli nowego trenera Wieczystej były głośne nazwiska - m.in.: Jan Urban, Maciej Skorża, Piotr Stokowiec, Kazimierz Moskal, Jacek Magiera, a nawet Gino Lettieri, były trener Korony Kielce.

Wiadomo już, kto będzie nowym trenerem Wieczystej Kraków. Niespodziewanie nie będzie to żaden szkoleniowiec o głośnym nazwisku. Będzie to bowiem Przemysław Cecherz, który w tym sezonie prowadził trzecioligowy Star Starachowice. Zespół ten zajmuje szóste miejsce w tabeli grupy czwartej Betclic 3. ligi.

"Przemysław Cecherz odchodzi do Wieczystej Kraków. W imieniu całej społeczności Staru Starachowice dziękujemy za wkład włożony w budowanie drużyny. Dziękujemy za wszystkie sukcesy i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej. W przyszłym tygodniu poznamy nazwisko nowego szkoleniowca, który poprowadzi Zespół w najbliższym meczu ligowym" - napisał Star Starachowice na Facebooku.

- Są kluby, którym się nie odmawia, a do takich na pewno należy Wieczysta - powiedział Sebastian Mazur, dyrektor sportowy Staru w rozmowie z Radiem Kielce.

52-letni Cecherz poprowadził Star Starachowice w 37 spotkaniach i zdobywał średnio 1,81 punktu na mecz.

Teraz Cecherz wraca do Wieczystej. Był już bowiem jej szkoleniowcem od lipca 2019 roku do czerwca 2021 roku, kiedy zespół grał jeszcze w lidze okręgowej. Wyróżnił się tym, że w sezonie 2020/2021 zdobył komplet punktów w klasie okręgowej, osiągając przy tym niesamowity bilans bramkowy 216:8. Mimo to odszedł z klubu.

"Pożegnano go w nie do końca jasnych okolicznościach. Podobno chodziło o zbytnią szczerość w jednym z wywiadów, co nie spodobało się władzom Wieczystej" - czytamy na stronie Weszło.

Wieczysta Kraków po 28. kolejkach ma 58 punktów i jest na trzecim miejscu w tabeli. Do drugiej Polonii Bytom traci trzy punkty, a do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki aż siedem.

Do I ligi awansują dwie najlepsze drużyny. Zespoły z miejsc 3-6 zagrają w barażach o jedno wolne miejsce.