Boniek przemówił o Lewandowskim przed półfinałem LM. "Strata i ból"

FC Barcelona ma przed sobą kluczowe mecze, od których będzie zależało, ile trofeów zdobędzie w tym sezonie. Pierwszy z nich już w środę, kiedy na własnym stadionie podejmie ona Inter. Wiemy już, że na boisku nie pojawi się kontuzjowany Robert Lewandowski. Co na ten temat uważa Zbigniew Boniek? - Brak Roberta to przede wszystkim strata i ból dla... Roberta - wyjaśnił. I wskazał, kto jego zdaniem jest faworytem do awansu.

