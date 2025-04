Feio zaskoczył przed finałem Pucharu Polski. Te słowa odbiją się echem

Legia Warszawa szykuje się do piątkowego finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Triumf może uratować nie tylko ten sezon, ale także następny. Spośród zespołów z czołówki to stołeczni są w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o walkę o europejskie puchary przez ekstraklasę, więc triumf w PP może dać bardzo dużo. Z wagi spotkania zdaje sobie sprawę Goncalo Feio, który ostatnio poczuł się natchniony przez Michała Żewłakowa.

Feio został porównany do Beenhakkera

Trener Legii opowiedział w wywiadzie z TVP Sport o jednej rozmowie z nowym dyrektorem sportowym Legii. W efekcie natchnęła go i zmotywowała do jeszcze lepszej pracy. Według relacji Portugalczyka Żewłakow miał go porównać do Leo Beenhakkera, byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Żewłakow bardzo chwalił warsztat trenerski niedawno zmarłego trenera i jest też pod wrażeniem pracy Feio.

- Mogę też powiedzieć ciekawostkę, która była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Michał był na odprawie przed meczem z Chelsea w Londynie. Starałem się natchnąć naszych zawodników i dodać im pewności siebie. Przekaz był prosty: nie ma rzeczy niemożliwych. Chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony na tle topowej ekipy. Mówiłem też o szacunku i godności potrzebnej nam samym. Możesz przegrać, będąc zwycięzcą. Nasz dyrektor sportowy powiedział mi wtedy w autokarze, że kiedy mnie słuchał, to przypomniał mu się Leo Beenhakker. Michał mówił, że on też starał się przekazywać kadrze rzeczy, które wydawały się trudne do osiągnięcia. A potem to stawało się realne. Te słowa na długo zapadną mi w pamięci. Trener musi mieć w sobie coś, co będzie inspirowało ludzi. Znamy historię Michała i jeśli mówi mi coś takiego, to trzeba to docenić - opowiedział Feio.

Wynik finału Pucharu Polski może zaważyć na przyszłości Goncalo Feio w Legii. Portugalczyk ma kontrakt ważny do końca tego sezonu i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Zapewne władze Legii czekają na piątek i wtedy będą myśleć, co dalej.

Nie można jednak zaprzeczyć temu, że relacje Feio z Żewłakowem są co najmniej dobre. Od pierwszego spotkania twarzą w twarz z obu stron jest widoczna otwartość i wola współpracy.

- Ten kontakt jest bardzo dobry. Niezależnie od tego co się stanie, poczułem wielkie wsparcie ze strony Michała Żewłakowa. Zadeklarowałem mu całą swoją możliwą pomoc. Często rozmawiamy i cieszy mnie, że jest blisko drużyny. Sądzę, że to pozwoli mu też na dobrą ocenę sytuacji zespołu, bo widzi dzięki temu więcej. Przyznam się, że mamy podobne wnioski - wyznał trener Legii.

Dotychczas Legia wygrała Puchar Polski 20 razy, najwięcej ze wszystkich klubów. Ostatni raz triumfowała w 2023 r., pokonując Raków Częstochowa po serii rzutów karnych. W regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. Do tego legioniści grali prawie całe spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce Yuriego Ribeiro już w szóstej minucie.