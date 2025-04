Opublikowali ranking. Oto miejsce Lewandowskiego w walce o Złotą Piłkę

Złota Piłka za sezon 2024/25 zostanie wręczona na przełomie października i listopada 2025 roku, ale kwiecień i maj to kluczowe miesiące dla przyszłego triumfatora. Najlepsze zespoły i ich najlepsi gracze kończą sezony, walczą o triumf w krajowych rozgrywkach i oczywiście w Lidze Mistrzów. Kto dalej liczy się w walce o najbardziej prestiżową nagrodę indywidualną w świecie piłki nożnej?

Kto wygra Złotą Piłkę? Robert Lewandowski nadal w grze

Portal goal.com co jakiś czas publikuje aktualizację szans najlepszych zawodników na świecie na wygranie Złotej Piłki. Tym razem lista obejmuje 20 nazwisk, a w jej dolnej części znajdujemy świetnych graczy. Na przykład 20. miejsce zajmuje Virgil Van Dijk, dopiero 13. jest Vinicius Junior, a o lokatę wyżej uplasował się Jude Bellingham. Z kolei 10. miejsce przypadło Kylianowi Mbappe.

W czołowej dziesiątce nie zabrakło miejsca dla Harry'ego Kane'a, Lautaro Martineza, Declana Rice'a. Przed nimi, na szóstym miejscu, uplasował się Robert Lewandowski. To niezmieniona pozycja Polaka względem poprzedniego rankingu.

"W sezonie 2024/25: 42 gole, 5 asyst. Wygrał Copa del Rey i Superpuchar Hiszpanii" - przypomniano jego dorobek z obecnych rozgrywek. "Po tym, jak Lewandowski nie znalazł się na krótkiej liście nominowanych do Złotej Piłki w 2024 r., wydawało się, że długa i jak dotąd bezowocna próba Polaka zdobycia Złotej Piłki dobiegła końca. Jednak po ponownym spotkaniu ze swoim byłym trenerem Hansim Flickiem w Barcelonie, 36-latek cofnął się o lata, aby ponownie stać się jednym z najpotężniejszych numerów dziewięć w Europie" - czytamy dalej.

"Wiek czasami pokazuje oznaki doganiania weterana, podczas gdy w jego własnym zespole jest niewątpliwie więcej ekscytujących graczy do oglądania, nie mówiąc już o rywalach Barcelony. Ale Lewandowski wciąż przygotowuje się do powrotu do czołówki Złotej Piłki" - podsumowano. Szanse napastnika nie są więc wielkie.

Przed Lewandowskim miejsce znalazł świeżo upieczony zwycięzca Premier League - Mohamed Salah. Za podium umiejscowiono z kolei kolegę Polaka - Pedriego. W czołowej trójce również nie brakuje zawodników Barcelony, bo na trzeciej lokacie jest Lamine Yamal. Hiszpana wyprzeda drugi Ousmane Dembele z PSG, a pierwsze miejsce nadal zajmuje Raphinha z 35 golami i 23 asystami w sezonie 2024/25.

Czołówka rankingu kandydatów do Złotej Piłki wg. goal.com: