To jeszcze nie koniec! Niemcy wzburzeni tym, co się stało w El Clasico

Antonio Ruediger rzucił pewnym przedmiotem w kierunku Ricardo de Burgosa Bengoetxei w finale Pucharu Króla między Realem Madryt a Barceloną (2:3). Niemiec zobaczył za to czerwoną kartkę, a poza tym nie był w stanie utrzymać nerwów na wodzy. Teraz Ruediger może otrzymać karę zawieszenia - od czterech do dwunastu spotkań. To zapis znajdujący się w art. 101. Kodeksu Dyscyplinarnego RFEF. "Zdecydowanie nie ma usprawiedliwienia dla mojego wczorajszego zachowania" - przekazał Ruediger na InstaStories.

Niemiecka federacja reaguje na zachowanie Ruedigera. "Musi pokazywać klasę"

Na zachowanie Ruedigera zareagowała niemiecka federacja. Piłkarz Realu Madryt skontaktował się z trenerem Julianem Nagelsmannem, a także Rudim Voellerem, dyrektorem sportowym DFB. - Toni to świetny zawodnik, ale jako reprezentant kraju musi pokazywać klasę w swoim zachowaniu. Słusznie domaga się szacunku dla siebie i musi też okazywać innym szacunek bez wyjątku. Rozmawialiśmy przez chwilę z Tonim o tej sytuacji. To wybitny piłkarz, bardzo emocjonalny facet i wojownik na boisku. Powinien taki pozostać - mówił Voeller, cytowany przez sportschau.de.

- Ruediger i niektórzy z jego kolegów z drużyny dali się ponieść niezwykle gorącej atmosferze. To niedopuszczalne zachowanie, zwłaszcza jako reprezentanta Niemiec. Toni musi się zmienić pod tym względem i on sam o tym wie - dodał Voeller. Sportschau.de interpretuje słowa dyrektora w ten sposób, że Ruediger nie zostanie ukarany przez federację.

Były reprezentant Niemiec domaga się kary dla Ruedigera. "Nie powołałbym go"

Dietmar Hamann, były reprezentant Niemiec domagał się kary dla Ruedigera w programie "Sport1-Doppelpass". - Myślę, że DFB powinno zawiesić Antonio. Nie powołałbym go na turniej finałowy Ligi Narodów i dał mu odpocząć przez dwa mecze - uważa Hamann. - DFB nie może po prostu pogadać z Ruedigerem i zamieść sprawy pod dywan. Należy wysłać sygnał do świata, powinien być na ławce w meczach Ligi Narodów - dodaje Lothar Matthaeus w programie "Sky90".

Niemieckie media przypominają, że niedawno Ruediger został ukarany przez UEFA za obraźliwe gesty wykonywane w kierunku kibiców Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wtedy Ruediger otrzymał karę grzywny w wysokości 40 tys. euro.

Ruediger trafił do Realu Madryt latem 2022 r. bez kwoty odstępnego po tym, jak wygasł jego kontrakt z Chelsea. W tym sezonie zagrał w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę.