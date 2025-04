Van der Vaart powiedział, co myśli o Ruedigerze. Nokaut

W samej końcówce meczu FC Barcelony z Realem Madryt w finale Pucharu Króla Antonio Ruediger zachował się skandalicznie. Niemiec nie wytrzymał po jednej z decyzji sędziego i rzucił przedmiotem w jego kierunku. Ruediger obejrzał za to zachowanie czerwoną kartkę, a członkowie sztabu szkoleniowego Realu nie byli w stanie go szybko uspokoić.

Ależ krytyka gwiazdy Realu Madryt. "Powinni go zbadać. Idiota"

Bardzo krytyczny wobec postawy Ruedigera był Rafael van der Vaart, były piłkarz Realu Madryt w latach 2008-2010. - Ruediger jest chory psychicznie. Czasami to zabawny facet, a czasami zachowuje się jak idiota. W El Clasico był idiotą. Pamiętam, kiedy grał w Stuttgarcie, a ja byłem w Niemczech. Kopnął mnie w brzuch i od razu dostał czerwoną kartkę. To idiota. Powinni go zbadać, bo nie uspokoił się, gdy inni go powstrzymywali - mówił były reprezentant Holandii na antenie Ziggo Sport po El Clasico.

W trakcie programu van der Vaart mówił też o Carlo Ancelottim w odniesieniu do plotek o zatrudnieniu Xabiego Alonso w Realu Madryt. - Uważam, że to niewiarygodne, że ktoś, kto osiągnął takie sukcesy, jest tak kopany. Uważam, że to za bardzo brzydkie. To jednak także jedno z oblicz Realu. Powinniśmy również być krytyczni wobec tak dużego klubu. Real powinien się wstydzić. Jeśli jesteś nazywany Królewscy, mógłbyś się zachowywać lepiej - komentował Holender (cytat za: realmadryt.pl).

Z informacji podawanych przez hiszpańskich dziennikarzy wynika, że Ruediger może zostać dotkliwie ukarany przez hiszpańską federację. "AS" pisze, że za rzucanie przedmiotami w kierunku sędziego Niemiec może otrzymać od czterech do dwunastu meczów zawieszenia. Jeżeli kara będzie jak najbardziej surowa, to po zakończeniu sezonu Ruediger może przejść operację kolana.

"Zdecydowanie nie ma usprawiedliwienia dla mojego wczorajszego zachowania. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Zagraliśmy bardzo dobry mecz od drugiej połowy. Po 111 minutach nie byłem już w stanie pomóc mojej drużynie i przed końcowym gwizdkiem popełniłem błąd. Jeszcze raz przepraszam sędziego i wszystkich, których wczoraj rozczarowałem" - napisał Ruediger po El Clasico, przepraszając wszystkich za swoje zachowanie.

Przed Realem Madryt jeszcze pięć meczów LaLiga w tym sezonie - z Celtą Vigo (04.05), Barceloną (11.05), Mallorcą (14.05), Sevillą (18.05) i Realem Sociedad (25.05). Aktualnie Real zajmuje drugie miejsce w lidze hiszpańskiej z 72 punktami i traci cztery do prowadzącej Barcelony.