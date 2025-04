Tak Hiszpanie podsumowali Ewę Pajor po tym, co zrobiła w Lidze Mistrzyń

Ewa Pajor po raz piąty w swojej karierze wystąpi w finale Ligi Mistrzyń. Jej FC Barcelona przypieczętowała to, ogrywając Chelsea w rewanżu aż 4:1, a Polka miał walny wkład w to zwycięstwo. Tak to, co zrobiła, oceniły hiszpańskie media.

Fot. Andrew Boyers / Action Images via Reuters Otwórz galerię (3)