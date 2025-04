To była 40. minuta meczu Ligi Mistrzyń. Pajor miała tylko dostawić nogę

Kobieca drużyna FC Barcelony przystępowała do rewanżu półfinału Ligi Mistrzyń z Chelsea z komfortową przewagą. Mimo to wyszła w najmocniejszym składzie, z Ewą Pajor w ataku. Już po pierwszej połowie sprawa awansu do wielkiego finału była wyjaśniona, m.in. dzięki Polce, która wpisała się na listę strzelczyń. Mądrze zachowała się w polu karnym.

https://www.youtube.com/watch?v=E6skhd7JBqc (Screen) Otwórz galerię (3)