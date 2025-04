Kurski nie wytrzymał w trakcie El Clasico. Uderzył w Tuska i TVP. "Rympałki"

FC Barcelona i Real Madryt w sobotni wieczór stworzyły świetne widowisko w finale Pucharu Króla. Sytuacja na boisku zmieniała się w kalejdoskopie. Barcelona prowadziła po golu Pedriego, ale za sprawą Mbappe i Tchouameniego Real odwrócił wynik i był bliżej trofeum. Błąd Courtois sprawił, że Torres wyrównał stan meczu. W dogrywce decydujący cios madrytczykom zadał Kounde.

To spotkanie w Polsce można było oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Mecz komentowali Dariusz Szpakowski i Marcin Żewłakow, a kibice na długo przed rozpoczęciem starcia mieli możliwość śledzić dyskusję w telewizyjnym studiu.

Czy będzie to ostatni klasyk, który transmitował publiczny nadawca? Tak wynika ze słów Jacka Kurskiego -byłego prezesa TVP. 59-latek na swoim profilu na portalu X postanowił uderzyć w obecne władze Telewizji Polskiej.

"Spieszcie się Państwo obejrzeć FC Barcelona - Real Madryt teraz w neoTVP bo to prawdopodobnie … ostatni raz. Kapitalne El Clasico w finale Pucharu Króla to ostatni mecz ze zdobytego w 2022 przez TVP pakietu Copa del Rey. To były kolejne sportowe prawa premium, które wyrwaliśmy komercyjnym nadawcom i daliśmy Polakom bez żadnych dodatkowych opłat. Rympałki od Tuska, które siłowo przejęły Telewizję Polską rozkładają sport premium na łopatki. Zobacz tę akcję, zobacz co przez nich tracimy" - napisał były europoseł Solidarnej Polski, podając dalej gola strzelonego przez Pedriego.

W komentarzach pod jego wpisem zawrzało, a wiele odpowiedzi, które uzyskał Kurski, nie nadaje się do publicznego cytowania.

Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej w latach 2016-2020 i 2020-2022.