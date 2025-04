Pogrzeb papieża Franciszka. Tak pożegnał go Zbigniew Boniek

Poniedziałek Wielkanocny, a konkretnie poranek tego dnia, przyniósł światu szokującą wieść o śmierci papieża Franciszka. Jeszcze dzień wcześniej udzielał on błogosławieństwa przy okazji Wielkanocy, a niecałe 24 godziny później odszedł. Jak się później okazało, z powodu udaru. Jego śmierć wywołała żałoby narodowe w wielu krajach, m.in. we Włoszech czy jego rodzinnej Argentynie. W Polsce właśnie dzień jego pogrzebu został ustanowiony dniem żałobnym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

Świat sportu oddaje hołd Franciszkowi

Odejście papieża wywarło też spory wpływ na wydarzenia sportowe. Mecze przekładała choćby włoska Serie A. Z kolei argentyński piłkarski klub San Lorenzo, którego Franciszek był kibicem, postanowił nazwać swój powstający nowy stadion imieniem właśnie zmarłego papieża. W Polsce w pewnym momencie istniała możliwość odwołania wydarzeń sportowych zaplanowanych na dzień pogrzebu Franciszka z uwagi na żałobę narodową. Zagrożone były m.in. trzy spotkania Ekstraklasy i gala KSW 105 w Gliwicach. Ostatecznie jednak wszystko odbędzie się zgodnie z planem, a mecze, oraz galę, poprzedzi minuta ciszy.

Zbigniew Boniek pożegnał papieża

Franciszka w sieci żegnało wiele znanych osób, między innymi byłych i obecnych sportowców. Do tego grona dołączył Zbigniew Boniek, który właśnie w dniu pogrzebu papieża dodał poruszający wpis na portalu X. Były prezes PZPN zdecydowanie zaliczał się do grona fanów byłego już Ojca Świętego, a także, jak sam ujawnił, miał kiedyś okazję poznać go osobiście.

- Rzym żegna Papieża Franciszka. Zawsze pogodny, prostolinijny, szczery- przyjaciel młodzieży. Odważny i walczący o lepszą rzeczywistość. Miałem też to szczęście i zaszczyt Go poznać….. R.I.P - napisał Zbigniew Boniek ((początkowo przydarzyła mu się wpadka ortograficzna, gdy "papież" było napisane przez "rz", ale po kilkunastu minutach błąd został skorygowany). Papieski pogrzeb rozpoczął się o godzinie 10:00.