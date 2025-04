Złota Piłka dla Lewandowskiego? "On dostanie więcej głosów"

W zeszłym roku Robert Lewandowski musiał obejść się smakiem, jeśli chodzi o galę Złotej Piłki. Polak nie znalazł się w ścisłym gronie 30 nominowanych. Zdecydowanie najbliżej zwycięstwa był w 2021 r., gdy zajął drugie miejsce w plebiscycie, tuż za Leo Messim. W 2020 r. Lewandowski absolutnie zasłużył na Złotą Piłkę, ale wtedy dziennik "France Football" odwołał plebiscyt. "Złota Piłka byłaby zwieńczeniem całej jego kariery. Ostatnim skalpem. Symbolem jego długowieczności" - pisał w 2024 r. Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Lewandowski z szansami na Złotą Piłkę? "Dostanie dużo głosów elektorskich"

W trakcie programu "To jest Sport.pl" rozgorzała dyskusja nt. najbliższego zwycięzcy Złotej Piłki? - Czy dyskusja o Złotej Piłce dla Lewandowskiego, jeśli Barcelona wygra Ligę Mistrzów, to realny scenariusz? Maciej Iwański, który oddaje głosy w imieniu Polski powiedział, że Robert dostanie dużo tzw. głosów elektorskich - zapytał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Piotr Żelazny uważa, że większe szanse na to wyróżnienie ma Lamine Yamal.

- Ja myślę, że więcej "głosów elektorskich" dostanie Yamal. Złota Piłka dla Raphinhi? Nie - mówił wprost dziennikarz Viaplay. - Nie wiem, czy Yamal ich wszystkich nie pogodzi jako ten generacyjny talent. Ktoś, kto się osłuchał, jako ten najzdolniejszy, najwybitniejszy - dodaje Dawid Szymczak ze Sport.pl. Z kolei Jakub Kosecki uważa, że Ousmane Dembele ma "trzy-cztery miesiące" lepsze od Yamala.

Gala Złotej Piłki odbędzie się na przełomie października i listopada w paryskim Theatre du Chatelet.

To są szanse Lewandowskiego na Złotą Piłkę. Szósty w "Power Rankingu"

W tym roku Lewandowski na pewno pojawi się w ścisłym gronie nominowanych do zdobycia Złotej Piłki. Zgodnie z najnowszym "Power Rankingiem" na portalu goal.com, Lewandowski znajduje się teraz na szóstym miejscu, tuż za Raphinhą, Ousmane Dembele, Lamine'em Yamalem, Lautaro Martinezem i Mohamedem Salahem.

"Lewandowski ponownie stał się jednym z najlepszych napastników w Europie. Co prawda wiek dawał się we znaki weteranowi, a w jego własnej drużynie są niezaprzeczalnie bardziej ekscytujący piłkarze. Lewandowski wciąż ma szansę na powrót do grona zdobywców Złotej Piłki" - pisał wspomniany serwis.