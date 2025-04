To on mógł poprowadzić Wieczystą. "Negocjacje załamały się"

Awans Wieczystej Kraków do Betclic 1. Ligi stanął pod znakiem zapytania. Ostatnie tygodnie to kryzys formy zespołu ze stolicy Małopolski. W tabeli 2. Ligi wyraźnie odskoczyła Pogoń Grodzisk Mazowiecki, niebezpiecznie zbliżyła się Polonia Bytom, która przed tym weekendem miała tyle samo punktów co Wieczysta. Mimo wszystko w Krakowie wierzą w awans, ale chcą mieć nowego trenera, najlepiej z doświadczeniem, który uratuje sytuację po Sławomirze Peszce.

Stokowiec nie przejmie Wieczystej

Zwolnienie Peszki było spowodowane pierwszym większym kryzysem Wieczystej za jego kadencji. Nie wygrała czterech z ostatnich sześciu meczów, trzy z nich przegrała. Tymczasowo jego obowiązki przejął Rafał Jędrszczyk, ale mimo to szukano nowego trenera. Wieczysta prowadziła rozmowy z Piotrem Stokowcem, ale ostatecznie skończyły się one fiaskiem.

Jak donosi TVP Sport, Wieczysta nie osiągnęła porozumienia z 52-latkiem, choć ten był już szykowany do poprowadzenia sesji treningowej w poniedziałek. Negocjacje załamały się w piątkowe popołudnie. TVP sugerowała, że kością niezgody były kwestie finansowe.

Jednak według Romana Kołtonia wynagrodzenie odgrywało drugorzędną rolę, choć na stole leżała pensja w wysokości 80 tys. zł miesięcznie. To szatnia Wieczystej miała podważyć autorytet Stokowca, według piłkarzy to trener niewiarygodny i nieprzekonujący.

Tym samym Stokowiec wciąż pozostaje na bezrobociu. Nie prowadził żadnego klubu od czasu zwolnienia z ŁKS-u Łódź 20 lutego minionego roku. Łączony był już z Zagłębiem Lubin, ale "Miedziowi" zdecydowali się na zatrudnienie Leszka Ojrzyńskiego.

Z kolei z Wieczystą łączy się Gino Lettieriego. Włoch jest dobrze znany sympatykom ekstraklasy, okazał się być barwną postacią w Koronie Kielce w latach 2017-2019. Od tego czasu prowadził MSV Duisburg, litewski FK Poniewież, był asystentem trenera w AEK-u Ateny. Dziś jest trenerem tajskiego Muangthong United, z którym ma ważny kontrakt do końca czerwca tego roku. Według źródeł byłby jednak gotów opuścić wcześniej Tajlandię i przejąć Wieczystą już w przyszłym tygodniu.

Wieczysta Kraków walczy o swój pierwszy w historii awans do 1. Ligi. Chce uniknąć baraży i awansować bezpośrednio.