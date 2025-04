Flick zabrał głos przed finałem Pucharu Króla. Nagle padło: Lewandowski

19 kwietnia br. FC Barcelona rywalizowała z Celtą Vigo. Zespół Hansiego Flicka przegrywał już 1:3, ale ostatecznie wygrał 4:3 po golu Raphinhi w doliczonym czasie gry. Robert Lewandowski wyszedł na to spotkanie w podstawowym składzie, ale w 77. minucie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Wtedy w jego miejsce wszedł Gavi. Badania wykazały, że Lewandowski doznał urazu mięśnia półścięgnistego. Hiszpańskie media pisały o dwóch-trzech tygodniach przerwy dla napastnika Barcelony.

Flick zabrał głos ws. następcy Lewandowskiego. Ważne słowa Niemca

W piątkowe popołudnie odbyła się konferencja prasowa Barcelony przed meczem z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Dziennikarze zapytali Flicka o Torresa, który zastąpi Lewandowskiego w wyjściowym składzie. Co przekazał im trener Barcelony? - Ferran pokazał już, jak dobrze tam gra - przeciwko Betisowi czy Valencii w Pucharze Króla. To dla niego dobra pozycja. Lewandowski nie zagra, ale to nie będzie miało wpływu na grę Raphinhi czy Yamala - odpowiedział Flick.

Do tej pory Torres zagrał w 41 meczach Barcelony w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 17 goli i zanotował cztery asysty. - Trener Flick zachęca mnie do tego, bym zwracał uwagę na Roberta Lewandowskiego. Staram się być więc niczym gąbka i go naśladować - mówił Torres w jednym z wywiadów.

"Duża strata". Były gracz Piasta wprost o kontuzji Lewandowskiego

Już w momencie, gdy Lewandowski prosił Flicka o zmianę w meczu z Celtą, dziennikarze z Hiszpanii pisali o dłuższej przerwie od gry. Wówczas pisano, że Lewandowski nie wystąpi nie tylko w pucharowym El Clasico, ale też w ligowych meczach z Mallorką i Realem Valladolid, a także w dwumeczu z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. W tych meczach w buty Lewandowskiego ma wejść Ferran Torres lub Dani Olmo jako tzw. fałszywy napastnik.

- To duża strata. W tym momencie jest najlepszym napastnikiem w Hiszpanii i jednym z najlepszych w Europie. Wszyscy wiemy, jak Robert gra, co potrafi - mówił Gerard Badia, były zawodnik Piasta Gliwice, odnosząc się do kontuzji Lewandowskiego.

