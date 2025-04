Nagły zwrot ws. Guardioli! Angielskie media ogłaszają

To nie jest dobry rok dla Pepa Guardioli. Jego Manchester City nie ma już szans na zdobycie mistrzostwa Anglii i pierwszy raz od sezonu 2019/20 tytuł zdobędzie ktoś inny. Nawet dobre wieści - takie jak przedłużenie umowy z klubem do 2027 roku - były powiązane ze złymi. To ponoć ze względu na tę decyzję od Guardioli miała odejść jego żona Cristina. Teraz jednak los szkoleniowca w końcu się odmienił.

Fot. ANDREW BOYERS / REUTERS Otwórz galerię (3)