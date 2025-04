Hiszpanie zachwycają się polskim 16-latkiem. "Poprowadził do mistrzostwa"

16-letni Michał Żuk pnie się w hierarchii młodzieżowych zespołów FC Barcelony. Zadebiutował już nawet w drużynie do lat 19. Czy czeka go wielka kariera piłkarska? Tego na razie nie wiadomo. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że nawet jeśli tak, to Żuk nie zdecyduje się reprezentować Polski.

Michał Żuk znów dostrzeżony przez Hiszpanów. Teraz pomógł ich kadrze

A były nadzieje na to, że będzie inaczej. Żuk przez rok trenował z akademią Pogoni Szczecin, był też zaproszony na trening reprezentacji Polski, a nawet na rozmowę z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Federacja chciała zagwarantować sobie lojalność młodego piłkarza. To się nie udało. Michał Żuk - przynajmniej na razie - zdecydował się reprezentować Hiszpanię. Ojciec Michała w rozmowach z mediami przyznawał, że PZPN go zawiódł. - Od ostatniego momentu kiedy ktoś pytał się nas telefonicznie, minęło już blisko półtora roku i przez ten czas nikt z PZPN się z nami nie kontaktował - mówił.

A Żuk w Hiszpanii radzi sobie przynajmniej przyzwoicie. Teraz kataloński "Sport" stwierdził, że był on bohaterem kadry U-16 podczas turnieju UEFA w Benidormie.

"Barca i Polska są ze sobą związane mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. W klubie grają Szczęsny i Lewandowski, Ewa Pajor jest jedną z gwiazd drużyny kobiet, a Michał Żuk jest wielką obietnicą z polskimi korzeniami" - zaczyna się artykuł.

"Żuk poprowadził kadrę Hiszpanii U-16 do mistrzostwa turnieju UEFA w Benidormie" - dodaje dalej dziennikarz. "Reprezentacja Hiszpanii trenowana przez Davida Gordo wygrała 3:0 z Turcją i 2:0 z Austrią, więc ma już matematycznie zapewniony triumf w tych rozgrywkach, choć do rozegrania został jej jeszcze mecz z Belgią" - czytamy.

"Michał Żuk regularnie gra w składzie Hiszpanii U-16, ale w Polsce nie tracą nadziei, że pewnego dnia ubierze on koszulkę reprezentacji narodowej Lewandowskiego i Szczęsnego" - zauważa "Sport" i zaznacza, że Żuk to "bardzo dobry piłkarz ze świetną wizją gry".

Hiszpania zagra ostatni mecz turnieju w niedzielę 27 kwietnia o godzinie 11:00. Jej rywalem będzie reprezentacja Belgii.