Trzęsienie ziemi w Barcelonie ws. wielkiej gwiazdy. To miało być formalnością

Raphinha to bezsprzecznie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. To, co zrobił z nim przez ostatnie miesiące Hansi Flick, przechodzi ludzkie pojęcia. Brazylijczyk strzela, asystuje, drybluje, a przede wszystkim jest na boisku prawdziwym liderem. Niedziwne, że pojawiły się zatem spekulacje odnośnie do Złotej Piłki i... transferu. Aby temu zapobiec, FC Barcelona podjęła rozmowy, by przedłużyć z nim kontrakt. Nowe wieści w tej sprawie przekazał dziennik "Sport".

Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię (3)