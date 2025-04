FC Barcelona ma przed sobą niezwykle intensywny okres. Mimo to ostatnio rozczarowuje. Choć przegrała tylko w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund, to jej styl gry pozostawia wiele do życzenia. Piłkarze zdają sobie jednak sprawę, o co grają, gdyż mogą sięgnąć po cztery trofea w jednym sezonie. I taki jest cel. Na początku roku udało się zdobyć Superpuchar Hiszpanii, ale teraz kataloński klub ma szansę powiększyć dorobek.

Oto skład FC Barcelony na finał Pucharu Króla. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Wiemy, że FC Barcelona będzie musiała radzić sobie w najbliższym czasie bez Roberta Lewandowskiego, który doznał urazu mięśnia. To ogromna strata, zwłaszcza że w dwóch ostatnich, zwycięskich meczach z Realem Madryt nasz zawodnik spisał się znakomicie i strzelił trzy gole. Tym razem Raphinha oraz Lamine Yamal będą musieli jednak poradzić sobie w ataku bez niego.

Ostatni mecz pokazał, że Hansi Flick, wiedząc, jak ważny okres przed jego piłkarzami, dał niektórym po prostu odpocząć. Przeciwko RCD Mallorca na ławce zaczęli m.in. Pau Cubarsi, Frenkie de Jong, Jules Kounde oraz Raphinha. Tego ostatniego zastąpił w wyjściowym składzie Ansu Fati, którego obecność na murawie przejął fanów. Dziennik "Mundo Deportivo" wytypował teraz, jakie potencjalnie zestawienie niemiecki trener szykuje na finał z Realem Madryt. "Jasny plan Flicka" - czytamy.

Dziennikarze są przekonani, że w do większych zmian nie dojdzie w defensywie. Między słupkami wystąpi Wojciech Szczęsny, natomiast w obronie zagrają: zastępującego Alejandro Balde Gerard Martin, Inigo Martinez, Pau Cubarsi oraz Jules Kounde. Przed nimi pojawią się za to de Jong oraz Pedri. "MD" zaznacza, że największe wątpliwości budzi pozycja ofensywnego pomocnika.

O pierwszy skład rywalizują: Gavi oraz Dani Olmo. Aktualnie bliżej gry jest ten drugi, zwłaszcza że wywarł bardzo duży wpływ na zespół podczas sobotniego spotkania z Celtą Vigo, a ponadto strzelił zwycięskiego gola z RCD Mallorca. Jeśli chodzi o linię ataku, to tu nie uświadczymy niespodzianek, gdyż poza Raphinhą i Laminem Yamalem na boisku od początku pojawi się Ferran Torres.

Skład FC Barcelony wg "MD": Szczęsny - Kounde, Inigo, Cubarsi, Gerard Martin, de Jong, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Yamal, Ferran Torres.

Poza Lewandowskim Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać tego dnia zarówno z Alejandro Balde, jak i wyłączonego z gry do końca sezonu Marca Casado. Jeśli chodzi o zespół Carlo Ancelottiego, to niedostępni będą oczywiście Dani Carvajal i Eder Militao, natomiast pod znakiem zapytania stoi występ Ferlanda Mendy'ego oraz Kyliana Mbappe.

Finał Pucharu Króla odbędzie się w sobotę 26 kwietnia. Początek o godz. 22.