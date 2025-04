To nie jest żart. "Były głosy, żeby Legię wykluczyć z pucharów"

Legia Warszawa została niedawno ukarana przez UEFA za dwa domowe spotkania z fazy pucharowej Ligi Konferencji, czyli mecze z Molde oraz Chelsea. Portal 90minut.pl poinformował, że w przypadku spotkania z klubem Premier League legioniści "otrzymali 20 tysięcy euro kary za niewłaściwe przyśpiewki kibiców, a także 80 tysięcy z powodu środków pirotechnicznych, które zostały odpalone na trybunach".

UEFA "cieszy się" na mecze Legii. Oto powód

Na meczu wyjazdowym kibice Legii również "dali czadu" - dopingowali piłkarzy swojej ulubionej drużyny bez koszulek, ponownie odpalili race i zadziwili angielskich kibiców. "Doping legionistów naprawdę robił wrażenie. I to nie tylko na nas - Polakach - ale też na brytyjskich dziennikarzach. Tym zaimponowało przede wszystkim to, że fani z Warszawy przez niemal całą połowę dopingowali swój zespół bez koszulek. 'O Boże... Nie jest im zimno?' - rzucił siedzący obok mnie dziennikarz" - relacjonował obecny na spotkaniu Konrad Ferszter.

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet porozmawiali z Marcinem Samselem - ekspertem do spraw bezpieczeństwa na stadionach na temat tego, jak wygląda sytuacja Legii Warszawa z tej drugiej strony. To, co powiedział może zaskoczyć.

- Jestem przekonany, że skarbnik UEFA zaciera ręce w oczekiwaniu na mecze Legii - stwierdził i dodał, że jest jasne, że kibice "coś zmajstrują". - To łatwe pieniądze - podkreślił.

"Były głosy, żeby Legię wykluczyć z pucharów"

Nie wszystkim się jednak to podoba. - Były nawet głosy z Hiszpanii, żeby Legię wykluczyć z pucharów. Dziś pewnie nikt tego nie zrobi, bo te wykroczenia nie są aż tak poważne, nie dochodzi do rozrób, przerywania meczów - kontynuował.

- Dopóki nie będzie takiej głośnej sprawy jak sprawa meczu z Borussią, gdzie Legia była bliska wykluczenia z rozgrywek, to nikt tym się nie będzie zajmował. Gdyby Legię wykluczyli, to pewnie byłby temat "polityczny" do rozwiązania, ale to jest tylko pirotechnika. Jeśli będzie to poważniejsze, to nie będzie dla nas litości. To tylko polska piłka, więc nikt nie będzie się z nami patyczkował, nasze znaczenie jest naprawdę niewielkie - oświadczył.

UEFA rozmyślała nad legalizacją pirotechniki

Ekspert zabrał również głos na temat pirotechniki na stadionach. Samsel zdradził, że w UEFA pojawiły się nawet dywagacje nad jej legalizacją. - Natomiast wszelkiego rodzaju konsultanci do spraw bezpieczeństwa, którzy są związani z UEFA, wykazują, że pirotechnika to nic dobrego - wyjawił.

- Jest masa przykładów negatywnych skutków użycia pirotechniki, od zatruć, przez poparzenia aż do zniszczenia muraw. UEFA z tym walczy, natomiast nie jest to walka na śmierć i życie - zakończył.