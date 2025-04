Hiszpanie już wiedzą, kiedy wróci Lewandowski. Padła konkretna data

Robert Lewandowski przedwcześnie zakończył sobotni mecz FC Barcelony z Celtą Vigo (4:3), zszedł w 78. minucie. To była zmiana wymuszona urazem mięśniowym. Pierwsze odczucia nie były zbyt dobre, a badania potwierdziły, że Polak nabawił się urazu ścięgna podkolanowego. Klub nie podał oficjalnej daty powrotu, ale przewiduje się, że wróci po majówce.

Hiszpanie ogłaszają ws. powrotu Lewandowskiego

Wskazywano na naderwanie ścięgna podkolanowego u Lewandowskiego. Taką kontuzję zazwyczaj leczy się trzy tygodnie. Ale Hiszpanie są przekonani, że Polak wróci do zdrowia nieco szybciej, bo już na rewanż półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. To byłaby bardzo dobra wiadomość dla FC Barcelony.

Jak podaje madrycki dziennik "AS", trenerzy i lekarzy "Blaugrany" celują, by Lewandowski miał zielone światło do gry 5 maja. Wtedy byłby dostępny na rewanż na Stadio Giuseppe Meazza. Przywrócenie go do zdrowia w pierwszych dniach maja uznali za sprawę priorytetową dla całego zespołu.

"Przeprowadzone w niedzielę badania Lewandowskiego potwierdziły naderwanie ścięgna podkolanowego w lewej nodze, dlatego też spodziewane jest, że będzie pauzował około trzech tygodni. Priorytetem jest przywrócenie zawodnika do formy na rewanż Ligi Mistrzów 6 maja w Mediolanie" - czytamy w hiszpańskiej gazecie.

Pewne jest, że polskiego napastnika zabraknie w ten weekend na Estadio La Cartuja w Sewilli, gdzie Barcelona zagra z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Przegapi także pierwszy mecz z Interem w Barcelonie oraz ligowe starcie z Realem Valladolid, które jest praktycznie pewne spadku.

Nie ma jednak gwarancji, że Polak będzie zdolny do gry w Mediolanie. Gdyby lekarzom nie udało się przygotować Lewandowskiego na 6 maja, to musieliby zrobić wszystko, by umożliwić mu występ 11 maja w ligowym El Clasico.

Z jednej strony Barcelona nie może sobie pozwolić na stratę Lewandowskiego w aż czterech hitowych starciach (dwa z Realem, dwa z Interem). Z drugiej na jego pozycji dobrze radzą sobie Ferran Torres i Dani Olmo, więc Hansi Flick ma alternatywy w ataku. W obwodzie jest jeszcze Pau Victor, ale wątpliwe, by dostał minuty w takich spotkaniach.

"AS" spodziewa się, że szybciej do gry wróci Alejandro Balde. Tutaj lekarze mierzą w końcówkę kwietnia, by był dostępny na pierwszy mecz z Interem. Na lewej obronie mogą zagrać jeszcze Gerard Martin i Hector Fort, ale obaj nie mają tyle jakości co Balde.

Robert Lewandowski strzelił w tym sezonie 40 goli w 48 meczach dla Barcelony, dołożył do tego trzy asysty.