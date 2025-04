Gruchnęły wieści ws. przyszłości Flicka. Fani tylko na to czekali

Kiedy Hansi Flick przychodził do FC Barcelony pod koniec maja minionego roku, podpisał kontrakt na dwa lata, do końca czerwca 2026 r. Ostrożnie podchodził do współpracy z Joanem Laportą po zamieszaniu z Xavim, za które odpowiada prezydent "Blaugrany". Ta jednak układa się bardzo dobrze, do tego dochodzą świetne wyniki i styl gry.

Flick dogadał się z Barceloną

Jeszcze w pierwszej połowie kwietnia hiszpańskie media donosiły, że Hansi Flick i FC Barcelona są praktycznie dogadani ws. przedłużenia umowy. Dzienniki na Półwyspie Iberyjskim podawały, że Niemiec przedłuży kontrakt do końca sezonu 2026/2027 z możliwością prolongaty o kolejny rok. Kolejne wieści zdają się potwierdzać wcześniejsze doniesienia. "Marca" podaje, że Flick i Barcelona uzgodnili wszystkie szczegóły dotyczące przedłużenia umowy do 30 czerwca 2027 r.

Pozostały jeszcze kwestie formalne i złożenie podpisu na umowie. Te sprawy mają być załatwione już po zakończeniu sezonu. Klub nie chce robić szumu medialnego wokół Flicka, kiedy zespół walczy o potrójną koronę. Wiadomo jedynie, że to Flick chciał przedłużenia tylko o rok, by uniknąć pytań o przedłużenie w ciągu następnego sezonu i zapewnić ciągłość projektu. Jest to dla niego wygodniejsza opcja.

- Nie jestem trenerem, który chce podpisać kontrakt na kolejne trzy lata i myśleć, że jego przyszłość jest bezpieczna. Mam własną mentalność, lubię pracować dla tego klubu, najlepszego na świecie i naprawdę doceniam to, co mam. Znam sytuację klubu i nie jest łatwa. Zobaczymy, co się stanie za rok, podchodzimy do tego krok po kroku - tłumaczył Flick kilka dni temu na konferencji prasowej.

Innym powodem, dlaczego jeszcze nie sfinalizowano przedłużenia umowy z Flickiem, są kwestie finansowania lóż VIP na przebudowanym Camp Nou. La Liga nie zatwierdziła jeszcze sprzedaży, którą Laporta dogadał z zainteresowanymi podmiotami pod koniec ubiegłego roku. Klub czeka na ukończenie tego etapu budowy. "Marca" podaje, że firma Limak, która odpowiada za stadion Barcelony, zapewnia, że ukończy je do końca maja. Z kolei do końca czerwca powinny pojawić się sprawozdania finansowe, które pozwolą sfinalizować sprzedaż lóż i zatwierdzić ją przez La Ligę.

Madrycki dziennik nie potwierdza jednak wcześniejszych informacji o klauzuli dotyczącej możliwości przedłużenia umowy do 2028 r.

Hansi Flick poprowadził Barcelonę łącznie w 52 meczach, w których wykręcił średnią 2,37 punktu na spotkanie. Wygrał 39 z nich, sześć zremisował, siedem przegrał. Zdobył w styczniu Superpuchar Hiszpanii.

W sobotę wieczorem Barcelona zagra z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. Początek hitu zaplanowano na godzinę 22:00.