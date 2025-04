Adam Buksa wystrzelił z formą! Znowu to zrobił

FC Midtjylland walczy o mistrzostwo Danii, a mocno przyczynia się do tego Adam Buksa. Po dwóch golach przeciwko FC Kopenhadze reprezentant Polski się nie zatrzymuje i przeciwko FC Nordsjaelland znów wpisał się na listę strzelców! Niestety nie wystarczyło to do wygrania spotkania.

Screenshot: https://x.com/GoalsXtra/status/1914734389679870072 Otwórz galerię (3)