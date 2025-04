Wieczysta poszła na całość. Znany trener odrzucił ofertę z Krakowa

Jan Urban pozostaje bez pracy od 15 kwietnia br. Wtedy trener został zwolniony z Górnika Zabrze, choć jego kontrakt wygasał z końcem sezonu. Miejsce Urbana zajął Piotr Gierczak, a więc jego dotychczasowy asystent. - Forma była bardzo słaba i przykra. Miałem wrażenie, że panowie chcą pokazać swoją siłę. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, ale jednak nie na 100 procent - mówił Urban w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" tuż po zwolnieniu z Górnika.

Urban nie będzie pracował w Wieczystej Kraków. "Atrakcyjna oferta"

Z informacji podanych przez Sebastiana Staszewskiego wynika, że Urban odmówił Wieczystej Kraków i odrzucił ofertę prowadzenia klubu z II ligi. Dziennikarz podaje, że propozycja dla Urbana była "atrakcyjna", tym bardziej zważając na to, że trener na co dzień mieszka w Krakowie, ale Urban nie był zainteresowany taką propozycją. A więc tymczasowym trenerem Wieczystej pozostaje Rafał Jędrszczyk.

Sławomir Peszko został zwolniony z funkcji trenera Wieczystej po remisie 2:2 ze Świtem Szczecin. Aktualnie Wieczysta zajmuje drugie miejsce z 58 punktami i traci sześć do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wieczysta musi jednak oglądać się za siebie, bo tyle samo punktów, co ona, ma Polonia Bytom, ale tutaj Wieczysta góruje bilansem bramkowym. Jędrszczyk zadebiutuje w tym sezonie starciem na wyjeździe ze Skrą Częstochowa.

Spore zainteresowanie Janem Urbanem. "Długo bez pracy nie zostanie"

- Rozumiem, że przychodzą nowi ludzie, że chcą układać klub i sprawy w nim po swojemu, ale pewną bezczelność można sobie darować. Brakowało tylko tego, żeby o szóstej rano przyjechali do domu, żeby mi to przekazać - dodawał Urban we wspomnianym wywiadzie, odnosząc się do formy przekazania informacji o zwolnieniu z Górnika.

Mimo zwolnienia Urban nie może narzekać na brak zainteresowania, przynajmniej posiłkując się medialnymi spekulacjami. Urban był już przymierzany do objęcia Legii Warszawa w miejsce Goncalo Feio, a poza tym pracował w Legii w latach 2007-2010 i 2012-2013.

Poza tym nazwisko Urbana pojawia się w kontekście pracy w Cracovii, gdzie niepewna jest pozycja Dawida Kroczka. - Jeżeli Urban będzie chciał, to długo bez pracy nie zostanie. Gotuje się w Cracovii ze względu na oczekiwania, które bardzo wzrosły - przekazywał Tomasz Włodarczyk w "Programie Piłkarskim" na kanale "Meczyków".