Co za koncert Mbappe! Tak wygląda klasyfikacja strzelców LM po jego popisie

Po fazie zasadniczej współliderem tej klasyfikacji był Robert Lewandowski, który ma dziewięć bramek na koncie. FC Barcelona zapewniła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału, więc Polak nie mógł w lutym poprawić swojego dorobku strzeleckiego. Tydzień temu stracił pozycję lidera. Z walki o tytuł króla strzelców wypadł jeden poważny konkurent, ale włączył się za to drugi, który jest równie groźny dla Lewandowskiego.

Tak wygląda klasyfikacja strzelców LM

W zeszłym tygodniu samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców został Serhou Guirassy. Gwinejczyk trafił raz do siatki Sportingu. To było jego dziesiąte trafienie w tym sezonie LM. Wcześniej był ex aequo na pierwszym miejscu z Lewandowskim. W środę napastnik Borussii Dortmund nie powiększył swojego dorobku, a do tego zmarnował rzut karny. Został zmieniony w 69. minucie. BVB zremisowała z portugalskim gigantem 0:0, ale awansowała do 1/8 finału dzięki wygranej w pierwszym spotkaniu 3:0.

W środowych meczach padło 14 goli, z czego aż siedem w meczu Paris Saint-Germain z Brestem (7:0). Najlepszym strzelcem paryżan w LM jest Ousmane Dembele (sześć goli), ale Francuz tym razem nie był na liście strzelców. Został zmieniony w 60. minucie.

Do walki o tytuł króla strzelców włączył się Kylian Mbappe, który strzelił hat-tricka w hicie tej fazy LM. Real Madryt wyeliminował Manchester City. Wygrał w rewanżu 3:1, a w dwumeczu 6:3. Francuski napastnik ma już na koncie siedem goli, więc wyraźnie zmniejszył straty do Polaka.

Po fazie play-off podium pozostaje bez zmian - prowadzi Guirassy przed duetem z Barcelony, czyli Lewandowskim i Raphinhą (osiem goli). Tyle samo bramek co Brazylijczyk ma Erling Haaland. Nie wszedł z ławki w rewanżu Manchesteru City z Realem, a do tego jego zespół odpadł z tych rozgrywek. Mbappe jest ex aequo na piątym miejscu z Viniciusem (Real), Wangelisem Pawlidisem (Benfica Lizbona) i Harrym Kanem (Bayern Monachium). Dembele zajmuje dziewiątą pozycję, ex aequo z sześcioma innymi piłkarzami.

W piątek losowanie 1/8 finału LM. Mecze w tej fazie odbędą się w dniach 4-5 marca (pierwsze spotkania) i 11-12 marca (rewanże).

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po play-offach - czołówka: