Kłopoty, kłopoty Jagiellonii przed meczem LK. Jest reakcja UEFA

Dwie polskie drużyny w 1/8 finału jakichkolwiek europejskich rozgrywek to duża rzadkość, ale już w czwartek 20 stycznia coś takiego zapewnić nam może Jagiellonia Białystok. Co więcej, jest ona niezwykle blisko. Białostoczanie w pierwszym meczu z Baćka Topola tylko początkowo mieli kłopoty. Weszli w spotkanie dość ospale i jako pierwsi stracili gola. Jednak to był koniec dobrych wieści. Dla rywali. Bo gdy zespół Adriana Siemieńca się przebudził i wrzucił wyższy bieg, to Serbowie nie mieli za wiele do powiedzenia.

Baćka Topola nie będzie jedynym przeciwnikiem?

Ostatecznie dzięki dubletowi Jesusa Imaza oraz trafieniu Afimico Pululu białostoczanie wywieźli z Serbii bezcenne zwycięstwo 3:1. Jagiellonia jest już jedną nogą w 1/8 finału Ligi Konferencji, ale oczywiście tę drugą też trzeba przełożyć. Może się jednak okazać, że o wiele trudniej niż z rywalami, mistrzowie Polski będą mieć z samym boiskiem. Murawa na białostockim Stadionie Miejskim już podczas niedawnego meczu ligowego Jagiellonii z Motorem Lublin wyglądała kiepsko, a teraz ma być jeszcze gorzej.

UEFA reaguje ws. murawy w Białymstoku

Jak donosi portal WP SportoweFakty, zimowa aura mocno dała się płycie boiska we znaki. Mrozy i opady śniegu sprawiły, że zamiast lepiej, jest jeszcze gorzej niż podczas rywalizacji z Motorem, a to na pewno nie ułatwi zadania żadnej ze stron. Co więcej, w sprawie zainterweniować postanowiła UEFA. Jej delegat na to spotkanie miał wydać zalecenie, by oba zespoły zrezygnowały z treningu na białostockim stadionie w przeddzień meczu. Może to bowiem jeszcze bardziej zdewastować i tak będącą już w mizernym stanie murawę. Dodajmy jednak, że samo rozegranie meczu nie jest zagrożone.

Problemy w kiepskim boiskiem nie powstrzymały Jagiellonii przed pewnym pokonaniem wspomnianego Motoru Lublin 3:0. Czy tak samo będzie z TSC Baćka Topola? Dowiemy się w czwartek 20 stycznia. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.