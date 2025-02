"Powrót Krychowiaka jest mile widziany". Polak traktowany jak zbawca

Po dwuletniej przygodzie w Arabii Saudyjskiej Grzegorz Krychowiak przeniósł się na Cypr. Jego aktualnym pracodawcą jest Anorthosis Famagusta, gdzie niemal z miejsca stał się zawodnikiem wyjściowej "jedenastki".

Kontuzja Grzegorza Krychowiaka

Niestety 7 stycznia 2025 roku w wygranym 2:0 meczu z Omonią Nikozja Polak doznał groźnej kontuzji. Serwis Alphanews.live relacjonował, że przez ten uraz mięśnia miał pauzować od 4 do 6 tygodni. Absencja Polaka zakończyła się 12 lutego 2025 roku i już trzy dni później dostał 33 minuty w przegranym 0:3 starciu z Arisem.

Nie wiadomo, czy Grzegorz Krychowiak jest już w pełni sił, by grać od deski do deski, ale najprawdopodobniej będzie musiał. W zespole prowadzonym przez Mauro Camoranesiego panuje plaga kontuzji. Łącznie urazy leczy pięciu zawodników, z czego trzech pomocników.

Trudna sytuacja Anorthosisu Framagusta

Teraz serwis gazzetta.cy informuje o wypadnięciu kolejnego defensywnego pomocnika - Kostakisa Artymatasa - kapitana Anorthosisu Framagusta. "Pomocnik reprezentacji narodowej doznał wstrząśnienia mózgu i będzie pauzował około trzech tygodni" - informują dziennikarze.

Ten uraz jest o tyle bolesny, gdyż "ostatnie trzy mecze stanowią dla klubu trzy finały w walce o najlepszą szóstkę" - czytamy w serwisie. Gazzetta.cy pisze o tym, że Camoranesi musi po raz kolejny znaleźć rozwiązanie, by zastąpić ważną postać drużyny oraz wydobyć z piłkarzy to, co najlepsze.

Krychowiak kluczem w końcówce sezonu zasadniczego?

"Powrót Krychowiaka jest mile widziany, ponieważ w obliczu nieobecności Artymatasa jego obecność staje się jeszcze ważniejsza, a być może nawet kluczowa w trzech ostatnich meczach sezonu zasadniczego" - stwierdzają dziennikarze.

Rozgrywki cypryjskiej ekstraklasy składają się z dwóch faz. W pierwszej bierze udział 14 drużyn, które grają ze sobą mecz i rewanż. Po rozegraniu wszystkich kolejek tabela zostaje podzielona na dwie grupy. Sześć najlepszych zespołów zagra o mistrzostwo i europejskie puchary, a pozostałe o utrzymanie. Po 23 kolejkach Anorthosis Famagusta plasuje się na siódmym miejscu z 35 punktami. Tyle samo "oczek" uzbierał Apollon Limassol.