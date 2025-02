Były reprezentant Holandii zachwycony tym, co zrobił Moder

Jakub Moder nie miał najlepszego startu w Feyenoordzie Rotterdam. Zawodnik, który trafił do holenderskiego klubu zimą za 1,5 mln euro z Brighton, w dwóch pierwszych występach rywalizował z Ajaksem (1:2) w lidze i PSV (0:2) w Pucharze Holandii.

Moder nie tylko oba te spotkania przegrał, ale zagrał też co najwyżej przeciętnie. - Nie wiem, co to było. Nie widziałem niczego, co dałoby mi do myślenia: "wow, to reprezentant swojego kraju" - powiedział holenderski trener i ekspert telewizyjny Mario Been.

Sytuacja niespodziewanie jednak zmieniła się w ciągu ostatniego tygodnia. W środę Moder zagrał bardzo dobre 90 minut przeciwko Milanowi w Lidze Mistrzów (1:0), a w sobotę Polak dorzucił niezły występ przeciwko NAC Breda w Eredivisie (0:0).

Moder w końcu chwalony

Po tych występach Moder doczekał się w końcu słów pochwały w holenderskich mediach. - To, że przygotowania do meczu z NAC i rewanżu z Milanem były spokojniejsze, to również jego zasługa - powiedział były zawodnik Feyenoordu i reprezentacji Holandii Johan Boskamp.

- Zawsze jest dobrze ustawiony, zawsze jest otwarty do gry. Dzięki niemu widzimy rzeczy, których dawno nie widzieliśmy. Moder np. zawsze zagrywa kolegom na ich lepszą nogę, co pozwala w prostszy sposób kontynuować akcję ofensywną - dodał.

- Po meczu z Milanem wszyscy słusznie mówili o Igorze Paixao. Ale nie można pominąć Modera. Zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Pokazał, że nie tylko dobrze się ustawia, ale potrafi też wymieniać szybkie podania na jeden kontakt. To dobry zwiastun - podsumował Boskamp.

Szansę na kolejny dobry występ Moder będzie miał już we wtorek, kiedy Feyenoord zagra na wyjeździe z Milanem w rewanżu fazy play-off Ligi Mistrzów. Początek spotkania o 18:45. W sobotę drużyna z Rotterdamu podejmie Almere City w Eredivisie.